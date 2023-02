VIDÉO. En 1985, la France et l'Irlande nous offraient un ruck invraisemblable à 18 joueurs où tout était permis

Si aujourd'hui, le rugby se veut de plus en plus structuré et précis, cela n’a pas toujours été le cas. La preuve avec ce ruck de 1985 entre l’Irlande et la France.

Autrefois, lorsque le rugby n'était pas entré dans l'ère professionnelle, nous avions le droit à plusieurs scènes assez surréalistes. En effet, tout était bien moins structuré : moins de combinaisons, une stratégie peu pointue… La preuve en images, avec ce ruck de 1985. Lors d'un match du Tournoi des V Nations entre l'Irlande et la France, les deux équipes se sont livrées un combat de chaque instant. Et notamment lors des phases d'affrontements, où de nombreuses fautes étaient commises soit dit en passant. Et particulièrement ici, où après un plaquage français, les deux équipes se sont jetées au sol pour tenter de récupérer le ballon. Au final, ce sont plus de 18 joueurs qui ont participé à un seul et même regroupement, soit plus de la moitié des protagonistes présents sur le terrain. Une scène qui serait totalement lunaire de nos jours. 1985 Ireland vs France

Lansdowne Road, 2 March 1985

Lansdowne Road, 2 March 1985

Eighteen players in a ruck pic.twitter.com/PMsDHy2O6s — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) February 7, 2023