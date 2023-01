VIDÉO. RUGBY. En 1999, les plaquages hauts étaient d'un autre niveau

Si le rugby s'efforce de protéger un maximum la santé des joueurs de nos jours, ce ne fut pas tout le temps le cas. La preuve avec ce plaquage de 1999.

VIDÉO. Stamping, plongeons... Ce ruck de 1988 n'avait aucun sensOn le sait, le rugby d'aujourd'hui se veut bien plus prudent qu'auparavant. Les nouvelles règles concernant le jeu déloyal, ainsi que les protocoles pour les joueurs blessés en sont d'ailleurs la preuve. Mais voilà, ce ne fut pas toujours le cas. L'on pense notamment au rugby du XXème siècle qui, même s'il accueillait des joueurs moins robustes et rapides, demeurait néanmoins très violent. En témoigne ce plaquage réalisé par Trevor Leota, talonneur samoan, lors d'un match face au XV de France en 1999. Une percussion directement dans la tête, sans intention d'entourer le joueur, qui lui a valu, déjà à l'époque, un carton rouge. Autant vous dire que de nos jours, ce plaquage aurait été sanctionné très sévèrement par la commission de discipline...

1999 Trevor Leota red card

Samoa vs France

Apia Park, 12 June 1999 pic.twitter.com/P1xwaQBLbr — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) January 2, 2023

