VIDÉO. NEUF ESSAIS À ZÉRO, le XV de France Féminin exulte et gifle l’Écosse

Au stade de la Rabine, les Bleues de Gaëlle Mignot n’ont fait qu’une bouchée d’une Écosse inexistante. Score final : 55 à 0.

Encore une fois, l’équipe de France a fait mouche. Ce dimanche 16 avril, l’équipe de France féminine a confirmé ce que l’on attendait d’elle, une montée en puissance progressive tout au long du Tournoi. Après une rencontre compliquée en Italie, les compteurs sont revenus au vert en Irlande et la boucle a été bouclée face à l’Écosse. Avec une large victoire 55 à 0, les Bleues ont fait vibrer un stade de la Rabine à Vannes plein à craquer. Avec deux rencontres consécutives sur leurs terres (Ecosse ce week-end et Pays de Galles ensuite), les coéquipières de Gaëlle Hermet font le plein de confiance. Face à elle, l’objectif final reste le même : se préparer au mieux pour la rencontre historique à Twickenham en clôture de Tournoi.

RUGBY. Personne n'en parle, mais Blagnac est le premier fournisseur du XV de France fémininPour y parvenir, les Bleues ont pris cette équipe écossaise au sérieux. Face à leur public et après une Marseillaise pleine d’émotions, elle tente d’inscrire des points très rapidement. Le spectre de la rencontre en Italie, où elles n’avaient jamais réussi à décoller de leurs adversaires, reste dans les têtes. Malheureusement, quelques approximations empêchent les joueuses à la tunique bleue d’inscrire un essai à la 6ᵉ minute. Finalement, c’est une relance fantasque depuis son camp qui va les libérer. À la 12ᵉ minute, Pauline Bourdon conclut une folle chevauchée de 70 mètres en Terre promise. En première période, les Bleues marquent sur la même fréquence en trouvant deux autres failles dans la défense écossaise en 40 minutes. Les deux autres essais seront signés Mélissandre Llorens et Emilie Boulard.

Au retour des vestiaires, les Bleues ont déjà pris le large. Désormais, il ne reste plus qu’à aller chercher le bonus offensif. Une action qui sera entreprise par Boulard, auteure d’un doublé, puis d’un triplé. Désormais, les locales mènent 22 à 0 et il reste 35 minutes de jeu. L’occasion parfaite pour lâcher les chevaux. En plus du troisième essai de Boulard, Gabrielle Vernier et Gaëlle Hermet viennent participer à la fête. À l’heure de jeu, les sœurs Ménager réalisent le beau geste de l’après-midi. En effet, Marine offre une marque à Romane pour le huitième essai tricolore. En fin de match, Maëlle Fillopon met le coup de grâce aux Écossaises. Prochaine étape et répétition générale avant Twickenham, la France reçoit le Pays de Galles au Stade des Alpes de Grenoble le 23 avril prochain à 16h15.

Rugby. Préparez-vous : Une nouvelle compétition internationale féminine verra le jour en octobre