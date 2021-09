VIDEO. Moment historique pour le rugby jamaïcain sur le circuit mondial à 7

La Jamaïque a remporté sa première victoire sur le circuit mondial de rugby à 7. Un succès qui pourrait en appeler d'autres dans les années à venir.

Ce week-end se tenait la première étape du World Rugby Sevens Series 2021 à Vancouver. Étape remportée par les Blitzboks face au Kenya du côté des hommes, tandis que la Grande-Bretagne a surclassé le tournoi féminin. Ce tournoi a été marqué par une finale 100 % africaine pour seulement la deuxième fois de l’histoire, et par Angelo Davids, le Sud-Africain a inscrit 10 essais à lui tout seul durant le tournoi. Mais ce ne sont pas les seules sensations du tournoi. L’équipe masculine Jamaïcaine a remporté pour la première fois de son histoire un match sur le circuit World Rugby Sevens Series. Les Crocs se sont imposés face au Chili 10-5, en prolongation de la demi-finale pour la neuvième place. Le directeur technique jamaïcain, Bruce Martin, se disait très fier de son équipe, au micro de la TV Jamaïcaine après la victoire.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe masculine de rugby à 7 jamaïcaine réalise un exploit sur la scène internationale. En 2017, « Les Crocs » étaient parvenus à se qualifier à la Coupe du monde de rugby à 7 à San Francisco. Ils étaient ainsi devenus la première équipe des Caraïbes à se qualifier à une Coupe du monde rugby à 7. Ils finiront finalement 24ᵉ et dernier de cette compétition. Malgré tout, le rugby à 7 jamaïcain est en train de devenir un sport populaire dans le pays. Il commence notamment à rivaliser avec l’athlétisme et le foot. Cela en partie grâce aux bonnes performances de l’équipe des Crocs. Le Seven possède son propre championnat à l’intérieur du pays où les différentes équipes s’affrontent lors de tournois les week-ends. Ces formations sont de plus en plus encadrées grâce l’arrivée de bénévoles, kinés ou bien préparateurs physiques. La fédération l’a bien compris : pour avoir une bonne formation, il faut enseigner le rugby le plus tôt possible. C’est pourquoi depuis quelques années le rugby est pratiqué dans les différents établissements scolaires du pays.



En parallèle, l’équipe nationale débloque des moyens plus importants d’année en année pour se préparer aux compétitions internationales. Cela permet de s’entrainer d’une manière qui se rapproche le plus du professionnalisme. De plus, le nouvel entraineur de l’équipe n’est autre que l’ancien joueur fidjien Waisale Serevi. Ce dernier compte 160 matchs avec les Fidji à 7 pour 1 310 points inscrits. Il va permettre aux Crocs de passer un réel cap tactiquement. Le plus dur pour la sélection jamaïcaine est la programmation des rassemblements, le fait est que les joueurs ne sont pas professionnels et ont très souvent un métier à côté. Le président de la fédération voit un bel avenir pour le rugby à 7 jamaïcain. Le pays possède un vivier de joueurs qui sont « naturellement rapides et biens bâtis » d’après lui. Ces qualités qui sont totalement en adéquation avec celles demandées par ce sport. Il espère attirer de plus en plus de sponsors dans les années à venir pour pouvoir structurer réellement le rugby à 7 dans le pays et voir son équipe nationale rivaliser avec les plus grands. Le rugby jamaïcain vient de connaître un nouveau coup d’éclat avec sa première victoire sur le circuit mondial à 7. Cela suffira-t-il pour voir les Crocs progresser et pourquoi pas aller chercher une qualification aux JO de Paris en 2024 ?