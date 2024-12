VIDEO. Menée par Dupont, conclue par Barassi, décryptage de l'action chirurgicale du Stade Toulousain

Quand Toulouse régale ! En Champions Cup, le Stade nous a offert un essai magistral sur pénalité. Dupont orchestre, Barassi conclut : un modèle d'action collective à savourer en vidéo.

Face à Exeter en Champions Cup le week-end dernier, le Stade Toulousain a une nouvelle fois démontré pourquoi il est l’une des équipes les plus redoutées en Europe. Parmi les dix essais inscrits, celui marqué sur pénalité rapidement jouée juste avant les citrons a particulièrement marqué les esprits. Tant par sa précision chirurgicale que par la maestria collective. Décryptage d’une action digne des manuels de rugby.

Un plan parfaitement orchestré

Tout commence par un regroupement compact de onze joueurs toulousains dans un périmètre restreint, resserrant la défense anglaise au maximum. A ce moment-là, les Chiefs sont réduits à 14. Ce qui l'est pénalise encore plus. Ce positionnement intelligent crée d’entrée un déséquilibre, comme en témoigne cette excellente vidéo de la chaîne Contact Coach Rugby Analysis & Coaching :

Lorsqu’Antoine Dupont initie la manœuvre, chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Et tout le monde s'active comme un seul homme. On imagine bien que cette action a été vue et revue à l'entraînement afin d'être perfectionnée.

Le premier porteur de balle, à savoir le deuxième ligne du XV de France Meafou, attaque l’intervalle entre deux défenseurs, après un petit pas de côté, neutralisant ces derniers. La combinaison entre cette course tranchante lancée et le soutien efficace permet de verrouiller l’espace et d’empêcher Exeter de se replacer rapidement.

Dupont, l’architecte de la phase suivante

Sur la phase suivante, la sortie de balle très rapide par Flament permet de libérer Dupont pour jouer en second temps. Ce détail, souvent invisible pour l’œil non averti, s’avère crucial.

Toulouse utilise un "pod" avec des avants, ici Roumat et Willis, pour fixer les défenseurs, pendant que trois autres attaquants, Dupont, Ntamack et Mallia, se préparent à contourner la ligne.

Le choix multiple qu’offre la structure à Dupont est "fascinant" : une course intérieure avec Chocobares, deux options extérieures. "Même si la passe n'était pas parfaite, il reste imperturbable." Et ce, alors que la défense monte fort pour couper la ligne de passe. Notamment sur Ntamack.

Une feinte, un regard, et il choisit l’option idéale, bien aidé par Chocobares, alimentant son centre lancé à pleine vitesse. Pierre-Louis Barassi, excellent lors de cette rencontre, conclut l’action avec puissance. Cette action collectif illustre à merveille la précision et la maitrise de Toulouse.

En un essai, le Stade Toulousain a montré ce qui fait sa force : une lecture tactique exceptionnelle, des courses millimétrées et un calme olympien dans l’exécution à l'instar d'Antoine Dupont.