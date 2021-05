VIDEO. L'essai sensationnel du week-end est signée Langi Veainu et ses jambes de feu

La joueuse des Chiefs a déchiré le rideau défensif des Blues. Problème pour l'adversaire : il est impossible de la rattraper !

Huit, puis désormais neuf défaites consécutives face à l'Angleterre. Ce qui devait être une soirée de revanche (et de fête) pour le XV de France s'est transformé en cauchemar, au moment où les plombs du Stadium de Villeneuve d’Ascq ont lâché. Après une heure de jeu face au XV de la Rose, les Anglaises mènent 17 à 15. Le match ne reprend pas, et le score est entériné.

VIDEO. France/Angleterre. Match arrêté, les Bleues battues, la FFR demande des explications

Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, pas question de broyer du noir. Au contraire : la lumière était au rendez-vous lors d'un match de gala organisé entre les équipes féminines des Blues et des Chiefs. A l'Eden Park, le public (autorisé à venir au stade) a ainsi pu profiter de ce qui pourrait devenir le Women's Super Rugby Aotearoa avec les Hurricanes et une équipe du sud du pays, en 2022.

Qui dit match de gala, dit essai de gala, avec Langi Veainu. La joueuse des Black Ferns, soeur du Parisien telusa Veainu, a marqué l'essai du week-end avec une superbe course de 50m. Attention, ça va très vite !

Découvrez le résumé vidéo complet de la rencontre, remportée par les Chiefs sur le score de 39 à 12 :

Crédit vidéo : All Blacks