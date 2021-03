VIDEO. Les frères Ioane combinent en mode super vitesse sur 100 mètres pour l'essai refusé de l'année !

Ce dimanche se jouait la rencontre entre les Blues et les Highlanders en Super Rugby. Les locaux l'ont emporté 39 à 17 avec le presque-essai de l'année.

VIDEO. Nareki en feu, les appuis de Nanai-Seturo... Quel match c'était ce Chiefs - Highlanders !Alors que les yeux de l'Europe entière sont braqués sur le Tournoi des 6 Nations en ce week-end de Crunch, se jouait également ce dimanche le Super Rugby. À l'Eden Park d'Auckland, les Blues de Caleb Clarke ont déroulé face aux Highlanders d'Aaron Smith, pour une victoire bonifiée 39 à 17 qui conforte leur place de second et leur statut de principal outsider dans la course au titre cette année. Le tout grâce à des essais de Black, Clarke, Narawa, A. Ioane et Eklund notamment, quand en face, les hommes de Dunedin n'ont pu leur répondre par deux fois que sur ballon porté, d'abord par Dixon puis Fakatava.

Mais dans cette dernière rencontre de la 3ème journée de l'Aotearoa, c'est surtout l'essai de l'année qui a failli être marqué à la demi-heure de jeu. Sur un ballon de récupération dans leurs 5 mètres, les Blues et Harry Plummer décidaient de relancer et d'aller vite chercher les extérieurs. Bien leur en a pris puisque dans le couloir des 5 mètres figurait un certain Akira Ioane, dont on ne présente plus les capacités physiques hors du commun. C'est alors que le troisième ligne activait le mode super-pouvoirs pour débouler sur 50 mètres tout en écartant son homonyme Josh tel une chips, avant de combiner avec son frère Rieko d'une passe vers l'intérieur de 15 mètres. Le plus jeune des Ioane imitait son gars sûr et déposait toute l'arrière garde des Highlanders grâce à sa foulée magique. 100 mètres après la passe de Plummer, les frangins pensaient avoir marqué l'essai de l'année. Oui mais voilà, la vidéo est passée par là et, dans son interprétation la plus ubuesque, a considéré la passe d'Akira Ioane comme en-avant. Son geste était pourtant vers l'arrière, mais lorsque vous êtes lancé à 30km/h, se passe un phénomène naturel si jamais vous tentez de transmettre la gonfle : l'inertie. On dispensera tout cours d'Isaac Newton sur la gravitation à World Rugby, mais toujours est-il que le débat concernant ce type de situation n'est pas prêt de s'estomper.