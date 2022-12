VIDEO. Jordan souhaite la bonne année à Bennett en avance avec un raffut dévastateur !

Ce vendredi soir, lors de la victoire de Glasgow sur Édimbourg, l'ouvreur Jordan a collé un raffut impressionnant au centre écossais Mark Bennett.



Quoi de mieux qu'une victoire à l'extérieur pour bien terminer l'année ? Toulon, La Rochelle ou encore le Racing 92 aimeraient connaître ce scénario ce samedi afin de bien entamer 2023. Cette performance, les joueurs de Glasgow l'ont réussie vendredi sur la pelouse d'Édimbourg dans le cadre de la 11e journée du United Rugby Championship. Pas de cadeaux entre compatriotes. Les visiteurs ont passé quatre essais aux locaux par Steyn, Fagerson, Horne ou encore Jordan. Ce dernier s'est également illustré avec une autre belle action offensive dans le second acte qui aurait pu déboucher sur un autre essai. Mais l'ailier adverse a bien joué le coup. Bien mieux en tout cas que le centre Mark Bennett. Désireux de stopper l'avancée de Jordan, il a mal évalué la puissance de son adversaire et son placement. Résultat, un gros raffut dans le buffet et une petite fracture de l'égo pour l'international écossais. Aux jambes, on vous dit, aux jambes !