VIDEO. Joe Marler se lance tel un parpaing sur Tom De Glanville qui fait un salto

Le pilier anglais s’est senti comme un poisson dans l’eau et a décidé de sauter tel un saumon dans les jambes de son adversaire.

Décidément, Joe Marler n’arrêtera jamais d’étonner la planète rugby. Ce samedi 23 octobre, le joueur a écopé d’un carton jaune pour avoir tenté de plaquer sans armer ses bras. Lors de la rencontre opposant les Harlequins à Bath, le pilier se jette dans les jambes du feu follet Tom De Glanville qui venait d’échapper à plusieurs plaquages. Problème, un autre joueur londonien, André Esterhuizen, arrive aussi pour plaquer le joueur. C’est ainsi que l’arrière de Bath bascule par-dessus Joe Marler pour nous offrir cette scène digne des plus beaux cours d’EPS session acrosport. Résultat des courses : carton jaune pour le vice-champion du monde. Si le joueur s’en sort sans trop de dommages, il y en a bien un qui ne doit pas afficher le plus grand des sourires. En effet, Eddie Jones compte sur Joe Marler pour la tournée internationale, l’un des autres piliers gauches de la sélection, Beno Obano, souffrant d’une blessure au genou. Le sélectionneur risque de croiser les doigts en espérant que le joueur des Quins n’écope d’aucune suspension.

Joe Marler yellow card vs Bath. pic.twitter.com/G4xaVeqQg1 — shay waterworth (@ShayWaterworth) October 24, 2021

Il y a deux semaines, un match de première division russe avait d’ailleurs vu une scène similaire se dérouler. Lors du match opposant le Slava Moscou (en jaune et rouge) au le VVA Podmoskovye (en rouge et noir), l’un des joueurs s’est retrouvé à faire la bascule, contre son gré. Deux joueurs du VVA Podmoskovye tentent de récupérer un ballon après une passe mal assurée. Le plus léger des deux fait alors la bascule sur son coéquipier. Contrairement à la séquence anglaise, le jeu n’est pas arrêté et un ruck se forme autour de l’ouvreur légèrement sonné.