VIDEO. Il y a 10 ans, Will Genia mystifiait les Crusaders de Carter sur 60m pour offrir le titre aux Reds

Il y a dix ans, le demi de mêlée australien Will Genia offrait son premier et unique titre aux Reds après une folle course de 60 mètres.

Son passage au Stade Français n'aura pas marqué les esprits. Il n'a finalement remporté que le Challenge Européen avec la formation parisienne en 2017. Pourtant, Will Genia a été pendant de nombreuses années l'un des meilleurs demis de mêlée de la planète ovale sous le maillot des Wallabies, avec qui il a remporté le Tri Nations en 2011 puis le Rugby Championship en 2015, et celui des Reds en Super Rugby. Avec la franchise australienne, le numéro 9 a notamment remporté la compétition sudiste en 2011. Cette année-là, l'équipe du Queensland joue sa première (et unique finale) face aux Crusaders de Dan Carter et Richie McCaw. L'ouvreur all black a marqué tous les points de son équipe et le score est de parité, 13 partout, grâce à une réalisation de Ioane et le pied de Cooper.



On joue alors la 68e et les Crusaders sont à l'attaque, mais perdent le ballon au contact. Genia est servi par son centre derrière ses avants. Il hésite une seconde à passer le cuir puis se ravise. Il prend Carter à défaut sur les appuis puis échappe à McCaw avant de mettre les cannes dans la défense adverse. Avec Sonny Bill Williams à ses trousses, il ne vise que la ligne d'en-but. 60m plus loin, il marque ce qui sera l'essai de la victoire pour les Reds.