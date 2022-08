VIDEO. Il pense délivrer son équipe... mais réalise qu'il s'est troué dans les grandes largeurs

Un jeune joueur de rugby sud-africain a vécu un moment très compliqué dans un match très serré alors qu'il pensait faire le bon choix.

Une scène qu'un joueur de rugby n'aimerait jamais avoir à vivre. Ce moment où tu penses délivrer ton équipe et l'emporter. Et que finalement, c'est tout l'inverse qui se produit. L'arrière de l'équipe des moins de 19 ans de Durbanville en Afrique du Sud a vécu ce moment face à Bishops Rugby. On joue les toutes dernières secondes de la partie. Le score est très serré puisque les siens sont menés d'une seule unité, 28 à 29. Cependant, ils ont la possession et une dernière occasion de faire basculer la rencontre. Les avants sont à l'attaque et le ballon est éjecté vers l'arrière. Le numéro 15 décide alors de l'envoyer très loin dans les tribunes... avant de réaliser deux secondes plus tard en voyant le tableau d'affichage que c'est l'équipe adverse qui est devant. Déception énorme chez les supporters et ses coéquipiers dont l'ouvreur qui n'en croit pas ses yeux. L'un est venu le réconforter, mais on imagine que cette scène le hantera un moment.