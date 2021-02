VIDEO. Freed From Desire... la la la la ! Euphoriques, les Bleus chantent et dansent à Dublin !

Après la victoire à Dublin dans le Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande, les joueurs du XV de France ont dansé et chanté sur la célèbre chanson de Gala.

''France from desire'' : l'euphorie communicative des Bleus dans les vestiaires [VIDÉO]On y avait déjà eu droit à Cardiff après la superbe victoire au Pays de Galles. Mais on ne s'en lasse pas ! Si cette musique pouvait également retentir au Stade de France en 2023, on ne serait pas contre. Ce dimanche, la célèbre chanson de Gala a de nouveau retenti dans les vestiaires de l'Aviva Stadium de Dublin après la victoire aux forceps du XV de France sur l'Irlande, 15 à 13. Après un match de costauds, les Tricolores ont laissé éclater leur joie comme des juniors ! Une euphorie communicative qu'on ne se lasse pas de voir !