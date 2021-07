VIDEO. En 2014, Teddy Thomas faisait passer les Wallabies pour des mini poussins

Il y a plus de six ans, Teddy Thomas mystifie les coéquipiers de Michael Hooper pour aller inscrire un essai d’anthologie.

Il y a environ 6 ans et 8 mois, Teddy Thomas marquait les Australiens au fer rouge. À l’aide d’un véritable bijou offensif, l’ailier du Racing éliminait 6 défenseurs australiens et se frayait un chemin improbable dans un trou de souris. Encore plus impressionnant, à ce moment-là le jeune ailier connaissait seulement sa deuxième apparition sous le maillot bleu. Un exercice qui faisait suite à une première cape plus que maîtrisée, Thomas ayant inscrit un triplé face aux Fidji pour cette occasion. Le joueur est devenu entre-temps le porte-parole des offensives spectaculaires sous le maillot frappé du coq. Cependant, si cette magnifique réalisation est bien allée au bout, cela n’a pas toujours été le cas ces dernières années. Les exploits à l’aile se faisant de plus en plus rare en Bleu. Même si l’on se rappellera du premier essai international de Gabin Villière face à l’Italie en novembre dernier, cela semble bien maigre comparé à ce que l’on peut apercevoir chez les autres grandes nations.

RÉSUMÉ VIDÉO. Teddy Thomas fait danser la défense australienne et marque un essai splendideL’ailier originaire de Biarritz permet par ailleurs à l’équipe de France de décoller au score. Ce match, remporté 29-26 par la France, n’est pas anodin dans l’histoire récente du XV de France. Pas pour les bonnes raisons par ailleurs puisqu’il s’agit en réalité de la dernière rencontre d’envergure remportée face à une nation du Sud par les Bleus. Vous l’aurez compris, la France doit donc s’imposer sur au moins l’une des trois rencontres pour mettre fin à des années de disette. Teddy Thomas ne disputera pas le premier match de cette tournée, cependant il devrait faire office de vétéran lors du second test. Pourra-t-il réitérer l'exploit ?