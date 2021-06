VIDÉO. En 2008, James Horwill recevait un traitement à l'ancienne de la part des Bleus

En 2008, lors de la tournée du XV de France en Australie, une bagarre entre James Horwill et Harinordoquy avait marqué les esprits... et le visage de l'Australien.

XV de France. Les Bleus pris en plein reconfinement à Sydney, le premier match délocaliséLes Bleus n'ont plus affronté l'Australie sur son sol depuis 2014 et ils n'y ont plus gagné depuis 1990 ! La tournée 2008 n'avait pas dérogé à la règle avec deux défaites en autant de matchs. Du côté de Sydney, les Tricolores avaient été battus 34 à 13 avant de subir un cinglant 40 à 10. Ce 5 juillet 2008, seul François Trinh-Duc avait trouvé la faille dans la défense des Wallabies. On peut imaginer une certaine frustration dans les rangs français. Aux citrons, le score était déjà largement en faveur des locaux, 26 à 0, après des coups de pied de Giteau et des essais de Hynes et Horwill. Et c'est ce dernier qui avait pris pour tout le monde lorsqu'une échauffourée aavait éclaté suite à une prise de bec entre Moore et les Tricolores Lièvremont et Ouedraogo. Venu "aider" son talonneur, Horwill avait été reçu à l'ancienne par le Basque Harinordoquy. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Australien avait été pénalisé par l'arbitre pour avoir démarré la bagarre. Et ce, alors qu'on voyait clairement sur son visage qu'il avait été abimé. Remplacé, il n'avait d'ailleurs pas pu continuer la rencontre. Le genre de scène qu'on ne voit heureusement plus de nos jours.