VIDEO. En 2007, Chabal faisait frissonner les supporters avec ses charges surpuissantes

World Rugby nous propose de revoir les meilleurs moments de l'ancien troisième ligne du XV de France Sébastien Chabal lors des Coupes du monde 2003 et 2007.

Joueur au physique reconnaissable entre tous, Sébastien Chabal, 62 sélections, aura marqué le rugby tricolore (et ses adversaires) de son empreinte durant les onze années où il a porté le maillot du XV de France. De Bourgoin à Sale, en passant par le Racing Metro et finalement Lyon, le "Caveman" a été un des joueurs préférés des supporters français. Personne n'a oublié la Chabal mania en 2007 lors de la Coupe du monde organisée en France. Les tribunes étaient pleines de fans avec de fausses barbes et des perruques brunes. La moindre de se prise de balle était saluée par des "hummmm" dans les travers des stades. S'il n'était pas le plus technique ni le plus talentueux des joueurs, il était devenu en l'espace de quelques rencontres le chouchou du public. Qui lui succédera en 2023 ? World Rugby nous propose ici de revoir ses plus belles actions lors des Coupes du monde 2003 et 2007.