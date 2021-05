VIDEO. En 2003, le Stade Toulousain décroche sa 2e étoile européenne dans une finale franco-française

Face à l'USAP, en 2003, le Stade Toulousain remporte sa deuxième finale de coupe d'Europe. Retour sur ce match mythique.

Le contexte

Avec une étoile déjà décrochée (en 1996, pour la première édition), le Stade Toulousain entre sur la pelouse du mythique stade Lansdowne Road dans le costume de favori. La dynamique est bonne : en championnat, Toulouse a terminé 2e de sa poule en TOP 16, puis 2e en play-offs, ce qui garantit aux Rouge et Noir, une place en demi-finale.

En phases finales de ce qu'on appelait alors la H Cup, les Toulousains se sont offerts Northampton (32-16) puis le Munster (13-12), alors vice-champion d'Europe.

Si Toulouse, Brive, Colomiers et le Stade Français ont déjà joué une finale de coupe d'Europe, c'est en revanche une grande première pour l'USAP. Les hommes d'Olivier Saïsset viennent d'échouer à se qualifier pour les demi-finales du TOP 16 (en terminant 3es des play-offs) mais ont assuré le spectacle sur la scène européenne. D'abord en terminant devant l'ogre du Munster en poules. Puis en s'imposant sur la pelouse des Scarlets en 1/4, et surtout du Leinster en 1/2. Perpignan ? Plus qu'un outsider...

Le match

Comme souvent, c'est grâce à... son jeu au pied que le Stade Toulousain gagne une finale ! Le public présent à Dublin assiste ce jour-là à un duel de buteurs. Yann Delaigue d'un côté, auteur de cinq pénalités dont quatre dans le premier acte. Manny Edmonds de l'autre, qui transforme de son côté quatre pénalités dans le second acte.

Vous l'aurez compris, Toulouse a très franchement pris les commandes de cette rencontre et menait même 19 à 0 à la pause ! Huit minutes avant les citrons, le Stade inscrit son seul essai du match par le jeune casqué Vincent Clerc, qui profite du magnifique travail de Yannick Jauzion, auteur d'un superbe franchissement et d'une passe sautée.

La seconde période sera plus à l'avantage des Catalans face à des Toulousains qui gèrent tranquillement. Dans les arrêts de jeu, l'ancien treiziste Pascal Bomati marque un essai et ramène le score à 22-17. Insuffisant : la deuxième étoile arrive place du Capitole.

Les équipes

Du beau monde sur la pelouse, forcément. À commencer par ce duel de n°10 entre le génial Manny Edmonds et l'international français Yann Delaigue. On note qu'à quelques mois de la Coupe du monde en Australie, Frédéric Michalak évoluait au poste de demi de mêlée, au sein d'une ligne de 3/4 composée en intégralité d'internationaux tricolores.

Côté toulousain, Trevor Brennan est d'ailleurs le seul étranger du XV de départ. À l'USAP ? Trois dans le XV de départ, aucun sur le banc.

USAP Toulouse 15 : Souverbie 15 : Poitrenaud 14 : Bomati 14 : Ntamack 13 : Giordani 13 : Garbajosa 12 : Manas 12 : Jauzion 11 : Cermeno 11 : Clerc 10 : Edmonds 10 : Delaigue 9 : Loustau 9 : Michalak 8 : Murphy 8 : Labit 7 : Le Corvec 7 : Bouilhou 6 : Goutta 6 : Brennan 5 : Thion 5 : Pelous 4 : Alvarez-Kairelis 4 : Gérard 3 : Mas 3 : Poux 2 : Konieck 2 : Bru 1 : Peillard 1 : Lecouls 16 : Dal Maso 16 : Servat 17 : De Bésombes 17 : Soulette 18 : Mallier 18 : F. Maka 19 : Porcu 19 : Lamboley 20 : Basset 20 : S. Dupuy 21 : Laharrague 21 : Heymans 22 : Marty 22 : Desbrosse



Le match en vidéo

On vous propose de revoir ce match, commenté par le duo Salviac-Lacroix. L'essai de Vincent Clerc est à 38:48, celui de Bomati à 1:38:30.

Crédit vidéo : Sport rétro 90-2000