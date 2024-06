VIDEO. Du Jamais-vu : Les Brésiliennes battent la Colombie et se Qualifient pour la Coupe du Monde 2025 !

Le Brésil triomphe et se qualifie pour la Coupe du Monde 2025 ! Les Yaras battent la Colombie 34-13 dans un match historique, marquant une première participation au Mondial.

Le rugby brésilien a réalisé un grand coup ce week-end en s'assurant une place historique pour la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 en Angleterre. Les Yaras ont réalisé l'exploit en battant la Colombie 34-13 à Luque, une victoire qui scelle leur première participation à cette compétition prestigieuse.

Jusqu'à présent, le Brésil n'avait jamais réussi à vaincre les Colombiennes en sept tentatives. Cependant, samedi, les Yaras ont déjoué les pronostics en dominant largement leurs adversaires. Elles étaient pourtant placées 25 places derrière Las Tucanes au classement féminin de World Rugby.

Dès le coup d'envoi, les Brésiliennes ont imposé leur rythme, exploitant les fautes de la Colombie pour prendre l'avantage. Iris Coluna, Isadora Lopes, Eshyllen Coimbra et Aline Mayumi ont chacune inscrit un essai, propulsant le Brésil en tête aux citrons sur un score de 22-8.

La Colombie a tenté de revenir dans le match en début de seconde période, mais les essais de Yasmin Soares et Mariana Nicolau dans le dernier quart d'heure ont définitivement scellé le sort de la rencontre.

La capitaine brésilienne, Eshyllen Coimbra, élue joueuse du match, a exprimé son immense joie après cette victoire historique : « Nous savions que ce serait un match compliqué, une bataille qui ne serait pas facile. Mais nous avons pu remporter la victoire grâce à notre travail acharné. »

L'entraîneur Emiliano Caffera a salué le travail de son équipe, soulignant les efforts fournis pour maîtriser les phases de mêlée, un élément clé de leur succès. « Tout commence en mêlée et c'est pourquoi nous avons travaillé très dur, mais pour la Coupe du Monde de rugby, nous devrons travailler encore plus dur », a-t-il déclaré.

Grâce à cette victoire, le Brésil grimpera de 12 places au classement mondial, atteignant la 39e place. Quant à la Colombie, elle perdra trois places, se retrouvant 29ème. Ce succès symbolise une avancée majeure pour le rugby féminin brésilien, promettant des instants mémorables lors de la Coupe du Monde 2025.