VIDEO. Discours survolté, avants déterminés, l'Italie s'offre l'Afrique du Sud à la Coupe du monde U20 !

Ce jeudi, l'Italie de David Odiase a dominé l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée de la Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans.

David Odiase, retenez bien ce nom. Avec Ange Capuozzo, il pourrait très bien être le visage de l'Italie dans les années à venir. Le jeune 3e ligne est la capitaine des moins de 20 ans italiens. Lesquels ont réalisé une performance mémorable ce jeudi en battant l'Afrique du Sud devant son public. S'il n'a pas marqué contre les Baby Boks, nul doute qu'il a montré l'exemple et su trouver les mots pour motiver ses coéquipiers et les porter vers la victoire. On l'avait découvert survolté avant la rencontre face à l'Argentine lors de la première journée avec un discours électrisant.

With Italy beating hosts South Africa earlier, here’s another watch of a powerful pre-game speech by captain David Odiase 🇮🇹 #WorldRugbyU20s | @Federugbypic.twitter.com/HdCnmY2hQN — World Rugby (@WorldRugby) June 29, 2023

Si la victoire n'a pas été au rendez-vous ce jour-là, Odiase ne semble pas être du genre à baisser les bras. Ce jeudi, dans des conditions extrêmes en raison de la pluie, la jeunesse italienne a montré qu'il faudrait compter sur elle dans les années à venir. Sur un terrain qui ressemblait plus à un champ de patates qu'à une pelouse de rugby, les Transalpins ont pris les Springboks devant. Un domaine où les Sud-Africains ont pourtant construit leur réputation. Ils ont ainsi bénéficié d'un essai de pénalité à la 8e minute après un très beau ballon porté.



Puis le talonneur du Stade Français Nicholas Gaspérini a ensuite passé la ligne de craie à la 17e une nouvelle fois après un effort des gros. Ce n'est qu'à la demi-heure de jeu que les locaux ont répondu (30e, 36e) alors que l'Italie menait 17 à 0. Mais dès la reprise, Odiase et les siens ont continué leur travail de sape, envoyant Gallorini en Terre promise non pas une mais deux fois en l'espace de quelques minutes. L'exploit était alors en route et les Italiens y croyaient plus que jamais. Ils menaient alors 31 à 12 !



Il y a bien eu une réaction d'orgueil des Sud-Africains avec deux réalisations à la 56e puis à la 60e. L'écart n'était alors que de cinq petits points. Mais la défense italienne a tenu bon pour éviter le match nul voire la défaite. Mieux encore, les Transalpins ont trouvé les ressources nécessaires pour mettre les Baby Boks à la faute devant leur ligne. Une nouvelle fois après un fantastique boulot des avants. Une aubaine que l'ouvreur du MHR Giovanni Santé n'a pas manqué de saisir face aux perches. Le coup de grâce pour les Sud-Africains, repoussés à huit longueurs. La délivrance pour les Italiens, plus que jamais en course pour la qualification.



En effet, ce succès bonifié leur permet d'être à égalité de points avec l'Afrique du Sud et l'Argentine. Les Pumitas ont effet été surpris par les Géorgiens, 20 à 0 ! Ce qui relance totalement cette poule. Les jeunes Lelos possèdent quatre points et peuvent aussi croire à la qualification. La dernière journée promet d'être passionnante dans ce groupe avec un Afrique du Sud vs Argentine qu'un Italie vs Géorgie déterminant. Tout est possible, et on pourrait bien assister à des surprises. Notez que la France est la seule nation encore invaincue dans cette coupe du monde.