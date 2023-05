VIDEO. Découvrez les médailles de la Coupe du Monde de rugby façonnées à partir de Smartphones

Le design des médailles de la RWC 2023 a été révélé à la Monnaie de Paris ce mercredi, à 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en France.

Le design des médailles de la RWC 2023 a été révélé à la Monnaie de Paris ce mercredi, à 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en France. Sir Bill Beaumont, Président de World Rugby, Jacques Rivoal, Président de France 2023, Amélie Oudéa-Castera, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et Alexandre Martinez, Président de la FFR, étaient présents. Dans le cadre de la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises), France 2023 s'est associé à Orange, partenaire majeure de la compétition, et à la Monnaie de Paris, pour confectionner des médailles de manière responsable. En effet, les médailles d’or, d’argent et de bronze qui seront remises aux trois meilleures équipes du Mondial sont issues de téléphones portables. Les tonnes de métaux nécessaires ont été prélevés sur plus de 200 000 smartphones. Lesquels ont été collectés dans 220 clubs de rugby de l'Hexagone. Sachez que l'équivalent de 138 téléphones ont été nécessaires pour fabriquer chaque médaille, explique le Huffingtonpost.



Autour du logo de la Coupe du Monde de Rugby 2023, on retrouve le ruban de Möbius au recto, "un lien unique et infini qui connectera les joueurs aux fans, le rugby à la société, la France et le monde", explique le communiqué. De plus, les dix villes hôtes sont représentées à travers leur signature dédiée.





🏅 Des médailles responsables



Confectionnées à partir de téléphones usagés grâce à @orange, frappées par les artisans de la @MonnaieDeParis, elles seront remises lors de la Rugby World Cup France 2023 ! 📱🏉#100DTG | @orange | @Orange_France | @MonnaieDeParis pic.twitter.com/nKrrFoePxJ — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) May 31, 2023

Au verso, on retrouve bien évidemment le Trophée Webb Ellis, remis depuis 1987 à l’équipe victorieuse de la Coupe du Monde de Rugby. "Entre audace et tradition, entre références à son histoire et à son esprit avant-gardiste, cette médaille incarne la France et le rugby dans ce qu’ils ont de plus fort." Remarquez également qu'elle est coiffée d’une représentation de l’Arc de Triomphe, "symbole des plus grandes célébrations et d’inoubliables moments de liesse populaire", ajoute France 2023.