VIDEO. Déboulé, chisté, le pilier des Wasps a décroché la caravane pour un superbe essai

Ce samedi, les Wasps ont été battus sur leur pelouse par Gloucester en Premiership malgré la très belle action du pilier local Jeffery To'omaga-Allen.

Malgré l'expulsion définitive d'Ollie Thorley à la 27e minutes, Gloucester s'est offert une très belle victoire sur la pelouse des Wasps ce samedi en Premiership. Les visiteurs ont ouvert le score au quart d'heure par Socino avant de tourner à 17-0 aux citrons gâce à Chris Harris. Deux réalisations coup sur coup des locaux ont cependant relancé le suspense dans cette rencontre. James Gaskell à la 42e puis Rob Miller cinq minutes plus tard ont réduit la marque. Ce dernier doit entièrement son essai à la percée magistrale de son pilier Jeffery To'omaga-Allen. Le numéro 3 a parfaitement senti le coup au centre du terrain et posé une grosse accélération. Pressé par plusieurs défenseurs, il a eu la justesse d'esprit et la technique pour adresser une passe dans le dos à son ouvreur pour un superbe essai. Insuffisant cependant pour l'emporter. Et ce en dépit d'une autre réalisation par Joshua Bassett. En effet, Gloucester a tenu bon et inscrit trois précieux points au pied à la 77e par Billy Twelvetrees pour s'imposer 20 à 19.