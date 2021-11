VIDEO. Classement Pro D2. Holder feinte la passe pour personne et Vannes s'impose à Colomiers

Cette 12e journée de Pro D2 a souri à Vannes qui s'est imposé à Colomiers ainsi qu'à Oyonnax qui est allé battre Agen. Mont-de-Marsan est toujours leader au classement.

On jouait la 12e journée de Pro D2 cette semaine. Jeudi, le leader montois est allé s'imposer sur la pelouse de Béziers. Si bien qu'il compte désormais cinq longueurs d'avance sur son leader Oyonnax. Les joueurs ont l'Ain ont réalisé une belle opération à l'extérieur en battant Agen. Le SUA a remporté deux succès seulement cette saison et reste englué au fond du classement. En revanche, le gros coup de la soirée de vendredi a été réalisée par Vannes qui a dominé Colomiers sur sa pelouse. Un précieux succès dans la course au maintien. Dans le milieu du classement, ça ne cesse de bouger avec des formations qui se tiennent en quelques points seulement.

Les résultats de la 12e journée de Pro D2 :

Béziers 22 - 32 Mont-de-Marsan

Colomiers 23 - 29 Vannes

Bayonne 25 - 14 Carcassonne

Nevers 52 - 12 Bourg-en-Bresse

Aurillac 36 - 9 Rouen

Grenoble 26 - 8 Narbonne

Aix 37 - 15 Montauban

Agen 14 - Oyonnax

Le classement de Pro D2 :