VIDÉO. Cinéma, préparation mentale... Comment le 15 de France a préparé la fin de son Tournoi ?

France Rugby a partagé ce lundi un nouvel épisode de la série ''Destins Mêlés'' sur Youtube. L'occasion pour nous de découvrir la préparation des Tricolores, avant d'affronter le Pays de Galles.

15 de France. Les attaques en première main, l’une des (grandes) forces des BleusCe week-end, le 15 de France a fini en beauté son Tournoi des 6 Nations 2023, en battant le Pays de Galles avec le bonus offensif 41-28. Une victoire nette, qui a notamment été possible grâce à la bonne préparation des Tricolores durant la semaine. En effet, après leur victoire facile face à l'Angleterre, les hommes de Galthié se sont tout de suite remis au travail, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est en tout cas ce que nous a fait découvrir le nouvel épisode de la série de France Rugby ''Destins Mêlés'', disponible sur Youtube. Dedans, on voit notamment les Français analyser leur succès face au XV de la Rose, et comment celui-ci a été possible. Une manière de préparer la prochaine rencontre, tout en se reposant physiquement. Avant cela, les Bleus ont eu aussi l'occasion de se détendre, grâce à l'avant-première du film de Philippe Guillard, ''Pour l'honneur''. Film dans lequel nous pouvons d'ailleurs observer le joueur de l'UBB, Nans Ducuing.

15 DE FRANCE. Flament, Ramos… Quels Bleus ont (quasiment) assuré leur place pour la Coupe du Monde ?Quant au reste de la semaine, le 15 de France a travaillé sur le terrain sa rencontre face au Pays de Galles. L'occasion de voir, une fois de plus, toute l'importance des réservistes, qui préparent au mieux les titulaires et finisseurs. En bref, un épisode à découvrir pour tous les amoureux du rugby français. De quoi nous plonger dans l'intimité de nos Bleus, qui ont désormais le regard tourné vers le mois de septembre prochain, et la Coupe du Monde...

RUGBY. Cette stat’ décisive place la France AU-DESSUS de toutes les autres équipes du 6 Nations