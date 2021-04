VIDEO. Champions Cup. L'essai de Dillyn Leyds (La Rochelle) face à Sale était-il valable ?

Ce samedi, le Stade Rochelais affrontait Sale en quart de finale de la Champions Cup. Dillyn Leyds a marqué un essai important avant la pause.

Ce samedi, le Stade Rochelais recevait Sale en quart de finale de la Champions Cup. A la pause, les locaux étaient en tête à la faveur de deux essais inscrits par Alldritt après un excellent travail de Vito et une diagonale au pied de West. Puis c'est Leyds qui a doublé la mise avant les citrons avec une belle course en bord de touche. Le Sud-Africain a fait preuve d'opportunisme face à son compatriote Faf de Klerk. Le demi de mêlée champion du monde s'apprêtait à servir Yarde le long de la touche, mais le Rochelais a "contré" sa passe avec son bras droit au moment de plaquer. Récupérant le cuir au sol, il a mis les cannes pour filer en Terre promise. L'officiel a fait appel à la vidéo pour vérifier qu'il n'y avait pas en-avant au départ de l'action et qu'il n'avait pas eu un passage en touche.

Mais l'essai était-il valable ? Dédé Puiledébut, notre arbitre maison, revient sur cette situation :