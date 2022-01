VIDEO. Champions Cup. Le carton rouge de Jacob Umaga face à Toulouse était-il sévère ?

L'arrière des Wasps Jacob Umaga a été exclu face au Stade Toulousain en Champions Cup pour un plaquage dangereux sur Martin Page-Relo.

Le match de Champions Cup entre les Wasps et Toulouse a été marqué par l'exclusion définitive de Jacob Umaga en fin de première période. L'arrière de la formation anglaise a été exclu pour un plaquage jugé dangereux par le corps arbitral sur le demi de mêlée toulousain Martin Page-Relo (qui a passé et réussi un protocole commotion). Un carton rouge que certains observateurs ont estimé sévère. Jugeant que le contact entre les deux têtes était involontaire. Cependant, il faut rappeler que World Rugby demande clairement à protéger la tête des joueurs et notamment des porteurs de balle. "La technique du 15 noir est vraiment pas idéale dans cette situation", analyse notre arbitre maison Dédé Puiledébut.