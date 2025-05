VIDEO. Champions Cup. Freeman en feu, Pollock en furie : comment Northampton a terrassé le Leinster à l’Aviva

Northampton élimine le Leinster chez lui (34-37) au terme d’un match complètement fou. Un triplé de Freeman et un essai venu d’ailleurs de Pollock renversent les Irlandais, pourtant archi-dominants.

On attendait une démonstration du Leinster, on a eu une masterclass... anglaise. Ce samedi à l’Aviva Stadium, les Northampton Saints ont réalisé un authentique exploit en s’imposant 34 à 37 face aux quadruples champions d’Europe, au terme d’un match aussi spectaculaire qu’improbable.

Freeman en feu, Pollock en patron

Après avoir passé 114 points en deux matchs dans ces phases finales, le Leinster, qui joue à domicile, est clairement favori. Mais voilà, en face, Northampton n’est pas venu pour faire du tourisme. Et surtout, ils ont un ailier en feu : Tommy Freeman, auteur d’un triplé aussi clinique que létal.

L'international anglais a trouvé la faille dès la 7e minute puis à deux nouvelles reprises à la 35e puis à la 37e. Ce qui a permis aux Saints de mener 27 à 15, O'Brien (17e) puis Van der Flier (25e) ayant également franchi la ligne de craie. Mais le Leinster n'est pas aussi dominateur. D'aucuns estiment qu'ils ont même été suffisant dans leurs choix.

Néanmoins, ils n'ont rien lâché et marqué trois nouveaux essais par Doris (46e), Van der Flier (58e) et Lowe (69e). Revenant ainsi à trois longueurs, 27-30. La réalisation de Ramm à l'heure de jeu a fait beaucoup de bien à des Saints menés par un Henry Pollock déchaîné.

Le troisième ligne, présent au combat et en défense, a marqué à la 28e un essai qui a fait du mal à la tête des locaux. Car à ce moment-là, ils évoluaient à 14 après le jaune de Langdon. Un signe que le Leinster n'était pas dans un grand jour. La biscotte de Kemeny pour les visiteurs à la 67e aurait pu changer la donne.

Une désillusion majuscule pour le Leinster

Mais il n'en fut rien. Et ce, malgré une très belle occasion en fin de partie qui laissera sans doute de gros regrets au Leinster. Ce revers est un vrai coup de massue pour les Irlandais, qui avaient survolé la compétition jusqu’ici. Après quatre finales perdues depuis 2019, cette nouvelle élimination à domicile fait mal, très mal.

Le Leinster est tombé sur une équipe sans complexe, qui a su jouer crânement sa chance et faire parler son réalisme. En face, les Saints filent vers leur première finale européenne depuis 2011, et attendent désormais l’UBB ou Toulouse. Et si le meilleur restait à venir ?