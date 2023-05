VIDEO. CHAMPIONS CUP. 40 secondes ! Le Leinster frappe d'entrée avec une superbe combinaison !

Le Leinster est parfaitement entré dans sa finale de Champions Cup face au Stade Rochelais avec l'essai du talonneur Dan Sheehan avant la première minute.

Le Leinster est parfaitement entré dans sa finale de Champions Cup face au Stade Rochelais. Devant leur public à Dublin, les Irlandais ont frappé dès la première minute. A vrai dire, on jouait depuis 40 secondes quand le talonneur Dan Sheehan est entré en Terre promise. Tout est parti d'une touche dans le camp des Maritimes et une combinaison avec Conan. Lequel a parfaitement fixé pour le numéro 2. Un lancement comme à l'entraînement qui a fait mouche. Une entame idéale pour le Leinster qui a doublé la mise quelques instants plus tard face à des Rochelais sous pression et pas encore entrés dans leur finale avant un troisième essai de Sheehan.