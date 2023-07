VIDÉO. C’est raté, mais c’est génial : l’interview d’après-match des Bleuets est mémorable

Après le match, les Bleuets se sont frottés à l’exercice de l’interview d’après-match avec une légèreté qui arrache un sourire !

Être Français dans un sport d’anglophone, ce n’est pas toujours facile. Dans l’Hexagone, l’exercice des interviews d’après-match atypiques après de grandes victoires est devenu un art. Alors, quand le XV de France U20 doit venir donner ses impressions, les esgourdes sont grandes ouvertes et attendent le premier faux pas pour pouvoir arracher un sourire. Depuis le début de la Coupe du monde U20, le capitaine Lenni Nouchi avait besoin d’un traducteur pour faire le lien avec le communicant de World Rugby chargé de poser les questions. Après la finale, c’est Paul Costes qui s’y colle et coupe la parole au troisième ligne pour s’atteler à d’autres priorités. Le tout pour informer le caméraman du fait que “C’était un super match. On est fier des joueurs et des supporters, mais maintenant, on va vraiment aller faire la fête.”

Quelques minutes après, l'ambiance est respectée durant une autre interview. Alors que Marko Gazzotti est félicité pour son titre de Meilleur joueur de la compétition, le numéro 8 est accompagné de son sélectionneur pour traduire ses déclarations. Avec une réussite approximative, l'entretien se poursuit jusqu'à ce que le regard de Sébastien Calvet se pose sur celui de ses autres joueurs. Déjà hilare quand son troisième ligne centre s'exprime, le manager semble voir les fêtards venir gâcher l'habituelle procédure. Ni une, ni deux, ils sautent sur les deux hommes en pleine interview. Les 111kg de Julien Lino se jettent, tel un saumon, dans l'amas de joueur au point où le grand gaillard de 1,86m reste avec la tête à l'envers quelques secondes ! Pour continuer la soirée, les Français ont prolongé les festivités chez l'ambassadeur français local et le consul de Cap Town. Une bringue qui s'est sûrement prolongée dans la nuit.