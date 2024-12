VIDEO. Castres. Geoffrey Palis : L'art de sauver une victoire sur un geste précis et décisif en Champions Cup

Castres sur le fil ! Geoffrey Palis, en sauvant une touche après la sirène, a offert une victoire précieuse face au Munster. Un coup de génie défensif dans un match marqué par l'indiscipline.

Dans une rencontre haletante au Stade Pierre-Fabre en Champions Cup, le Castres Olympique a arraché une victoire précieuse 16-14 face au Munster, grâce à un geste défensif décisif de Geoffrey Palis après le temps réglementaire.

Un sauvetage in extremis

Alors que le chronomètre affichait déjà le temps additionnel, le Munster bénéficiait d'une pénalité au milieu du terrain. Jack Crowley opta pour une touche offensive près de l'en-but castrais.

Cependant, Geoffrey Palis, vigilant et bien au fait de la règle, réalisa un geste déterminant pour empêcher le ballon de sortir, le récupérant in extremis et scellant ainsi la victoire des siens.

De quoi faire rager dans les rangs des visiteurs, qui ont contesté la décision. Mais les Castrais, en prenant appuis à l'extérieur du terrain, pouvait légalement récupérer le cuir, avant de retomber dans les limites.

Une discipline mise à l'épreuve

Le CO a dû composer avec une indiscipline coûteuse, écopant de trois cartons jaunes, dont un pour Palis à la 43e, au cours du match. Malgré ces infériorités numériques, la défense tarnaise a tenu bon, ne concédant que deux essais inscrits par le 3e ligne John Hodnett pour le Munster.

Les avants castrais se sont illustrés, Papali'i et Quentin Walcker, auteurs chacun d'un essai en première période. Leur puissance a permis au CO de prendre l'avantage au score, malgré les tentatives de retour des Irlandais.

Une victoire au mental

À dix minutes du terme, alors que le Munster menait, Brun a fait preuve de sang-froid en passant une pénalité cruciale, redonnant l'avantage au CO. Cette réussite s'est avérée déterminante dans l'issue de la rencontre.

La fin de match a été marquée par une intense pression du Munster, cherchant à reprendre l'avantage. Mais la défense castraise, illustré par le geste de Geoffrey Palis, a su résister aux assauts répétés des Irlandais.

Cette victoire, acquise malgré les difficultés disciplinaires, démontre le caractère et la résilience du Castres Olympique. Elle permet au club de retrouver des couleurs après la lourde défaite concédée lors de la première journée sur la pelouse des Saints de Northampton.