VIDÉO. À 14, les Bleues déroulent contre l’Irlande avec NEUF ESSAIS !

Malgré un carton rouge obtenu à la 21ᵉ minute de jeu, l’équipe de France féminine de rugby s’impose largement en Irlande.

De l’envie et du jeu ! Ce samedi 1er avril, les Bleues ont réalisé une magnifique prestation à l’occasion de leur voyage en Irlande. En dominant les joueuses en vert sur le score de 3 à 53, elles font pencher la balance de ce début de Tournoi vers le bon côté. Après un match poussif et peu palpitant face aux Italiennes, les Françaises se sont réveillées. D’autant plus, le carton rouge pour un plaquage haut d’Anaëlle Deshayes à la 21ᵉ minute de jeu n’a pas freiné l’armada bleue qui a décroché une victoire bonifiée.

Carton rouge pour la pilier Annaëlle Deshayes, coupable d'un placage haut sur Deirbhile Nic a Bháird. Les Françaises vont évoluer à 14 contre 15 pour le reste de la rencontre.

Déjà très en forme lors de la première journée, Gabrielle Vernier a continué sur sa lancée. La joueuse de Blagnac y est allée de son doublé et n’a cessé d’inquiéter la défense irlandaise avec ses courses ou son jeu au pied à quelques occasions. Autre satisfaction, Caroline Boujard se plait visiblement dans cette équipe de France new look. Elle se défait de plusieurs Irlandaises pour aller inscrire le deuxième essai des Bleues à la 12ᵉ minute. La première marque des joueuses de Gaëlle Mignot avait été inscrite 3 minutes plus tôt par l’intermédiaire d’Audrey Forlani. La deuxième ligne inscrit un essai tout en puissance après une séquence de domination des siennes.

La capitaine française montre la voie à son équipe ! Audrey Forlani conclut un gros mouvement offensif et ouvre le score (5-0).

En difficulté face aux perches à cause d’un vent tourbillonnant, Pauline Bourdon a su se faire voir autrement. Avec un doublé en 4 minutes, la native de Limoges joue gros sur cette édition 2023 du Tournoi des VI Nations féminin. Elle a pour mission de remplacer l’électrique Laure Sansus, partie à la retraite sur une blessure durant la dernière Coupe du monde à l’automne 2022. Dans cette mission, son expérience devrait lui permettre de mener cette formation hétérogène à ces objectifs. En conclusion, Charlotte Escudero a aplati le dernier ballon de cette longue série. Après le match, la talonneuse Agathe Sochat, auteur également d’un essai, s’est exprimée au micro de France Télévision après le match. Elle a déclaré que les Bleues avaient “lancé leur aventure” avec cette victoire malgré “quelques points qui restent perfectibles.”

Leçon de pragmatisme des Bleues qui marquent un essai dès leur première entrée dans les 22 mètres irlandais en deuxième période ! Essai signé Agathe Sochat (34-3 après transformation).



— francetvsport (@francetvsport) April 1, 2023

Avec 9 essais au compteur, la maîtrise a été indéniable. Avec une telle prestation, le XV de France féminin se place sous une bonne étoile pour la suite du Tournoi. Les prochaines rencontres des Bleues auront lieu le 16 et 23 avril prochain sur le sol français. Pour l’occasion, elles écumeront ce dernier de long en large. Dans un premier temps, elles se déplaceront à Vannes pour défier l’Écosse, puis elles voyageront à Grenoble pour venir à bout des Galloises. Enfin, le match qui s’annonce déjà comme une finale se jouera à Twickenham face aux Red Roses.