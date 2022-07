VIDEO. Ça découpe, ça tranche, ça pulvérise, les plus grosses cartouches du Super Rugby 2022

Découvrez la compilation des plus grosses cartouches du Super Rugby 2022. On y retrouve notamment les énormes plaquages de Hunter Paisami.

VIDEO. Ça ne défend pas en Super Rugby ? Vous avez vu ces cartouches entre les Crusaders et les Reds ?Peu importe ce qui pourra être dit, le Super Rugby aura toujours la réputation de faire la part belle à l'attaque plutôt qu'à la défense. Et s'il est vrai que ce championnat est spectaculaire d'un point de vue offensif. N'en déplaisent à certains, on y voit aussi de superbes actions défensives. Certaines des plus grosses cartouches de l'année ont été vues en Super Rugby. En tête de la liste des "serial" découpeurs du championnat des franchises de l'hémisphère sud, Hunter Paisami. Le joueur des Reds s'est plus fois illustré avec des plaquages destructeurs. Il fait logiquement partie de cette compilation de caramels très salés.