VIDEO. ARBITRAGE. Mais pourquoi diable cet essai de Lukhanyo Am a-t-il été refusé ?

Avant le quart d'heure de jeu, un essai du centre des Springboks Lukhanyo Am face aux All Blacks a été refusé pour un en-avant. Mais l'officiel était sûr de lui.

L'arrogance des Boks, la patience des vieux All Blacks, la presse étrangère analyse Afrique du Sud/Nouvelle-ZélandeIl y a eu plusieurs moments importants lors du match entre les All Blacks et les Springboks. L'un d'eux a eu lieu assez tôt dans la rencontre alors que les visiteurs dominaient les débats. On jouait depuis presque un quart d'heure, mais toujours aucun point n'avait été marqué. Les Néo-Zélandais sont sous pression, mais récupèrent le cuir à dix mètres de leur en-but. Aaron Smith envoie une longue passe au large vers Rieko Ioane. Mais le geste n'est pas assuré et le ballon trop haut. Le centre ne peut s'en saisir et c'est Lukhanyo Am qui est à l'affut. Le Sud-Africain ne se laisse pas prier et marque malgré Barrett. Mais l'arbitre n'accorde pas l'essai et revient aussitôt à en-avant sud-africain au grand dam du joueur springbok.



Le capitaine des Boks Siya Kolisi essaie alors de discuter avec l'officiel, car selon lui, ce n'était pas un en-avant, mais un arrachage. Luke Pearce, qui était placé dans l'axe, n'a pas le bon angle pour le voir. Il semble sûr de lui et ne fait pas appel à la vidéo. Pourtant, on voit bien au ralenti proposé par la télévision que c'est Whitelock qui arrache le ballon des mains du joueur sud-africain, le pilier Ox Nché. Il n'y avait donc pas en-avant. Une belle opportunité d'essai manquée qui a sans doute eu un impact sur la rencontre. RESUME VIDEO. Les Springboks font les frais du réveil des All Blacks et encaissent 35 points