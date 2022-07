VIDEO. ARBITRAGE. Le premier essai du Japon face à la France était-il valable ?

Le premier essai du Japon face à la France par Tevita Tatafu a été marqué par une action de Siosaia Fifita qui aurait méritée d'être revue par les arbitres.

RESUME VIDEO. En mode diesel, la France passe finalement 40 points au JaponCe samedi, l'équipe de France a dominé le Japon à la faveur d'une excellente deuxième période. Les Bleus ont mis du temps à prendre les commandes du match malgré un essai inscrit très rapidement par Penaud. Il faut dire qu'ils n'ont globalement pas eu la possession dans cette rencontre face à des Japonais décidés à tout donner. Entreprenants, ces derniers ont marqué par deux fois. Si la réalisation de Fifita n'a pas changé la donne à la 83e, celle de Tevita Tatafu au quart d'heure a permis aux locaux d'être à égalité avec la France aux citrons. Un essai qui, de l'avis de beaucoup, n'aurait pas dû être accordé. Et pour cause, dans sa construction, une faute aurait dû être sifflée à l'encontre de Siosaia Fifita. Servi en bout de ligne, l'ailier a été plaqué par Maxime Lucu. Puis, il s'est relevé sans lâcher le ballon. Or le plaquage du Bordelais était bien complété. L'essai aurait donc dû être refusé et l'ailier pénalisé.