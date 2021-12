VIDEO. Admirez ce caviar de Conor Murray de l'extérieur du pied pour l'essai facile de Keith Earls

Face aux Wasps, ce filou de Conor Murray a fait parler toute son expérience pour distiller un caviar prenant de court la défense adverse. Mâlin.

Avec l'expérience, l'intelligence et le flegme qui le caractérisent, que fait Conor Murray lorsque son équipe obtient un avantage près de la ligne adverse ? Il tente le coup, bien sûr ! La demi-heure de jeu est passée et le Munster, à 15 contre 14, est toujours mené d'un petit point après que ce diable d'Alfie Barbeary a marqué son essai suite à un turnover bien négocié par les Wasps. Quelques minutes plus tard, les Irlandais pilonnent dans les 22 mètres des locaux et le 2ème ligne des Guêpes Tim Cardall se met à la faute. Au même moment, l'arbitre Romain Poite tend le bras et annonce un avantage pour le Munster ; moins de 5 secondes plus tard, le temps de la libération, ce diable de Conor Murray claquait un petit par-dessus de l'extérieur du pied sans même regarder ses partenaires.

Murray-Sexton, l’association qui ferait même rougir les plus fidèles tourtereaux !

Déposée au cordeau dans l'en-but des Wasps par le demi de mêlée aux 92 sélections, la gonfle atterrissait - après rebond - dans les mains de l'un de ses compères de toujours : Keith Earls. Un véritable caviar qui permettait à l'ailier de Limerick de planter le 22ème essai de sa carrière en coupe d'Europe, ainsi qu'aux ouailles de Stephen Larkham de passer devant au score, pour ensuite finir le travail (14 à 35 au final).

À noter que comme sur le carton rouge adressé à Brad Shields plus tôt dans le match, l'arbitrage de M. Poite était à nouveau pointé du doigt outre-Manche sur cet essai. Les locaux estimant (probablement à raison) en effet que l'ailier des Wasps Zach Kiribige avait été très clairement poussé par Chris Farrell sur l'action, l'empêchant d'éventuellement d'aller disputer le ballon avant Earls. Voici le résumé complet, et faites vos jeux pour savoir qu'elle décision était la bonne à prendre selon vous...

Retrouvez l'action de Murray à partir de 1min35 :