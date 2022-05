VIDÉO. À la François Steyn, la numéro 8 irlandaise claque une pénalité longue distance les doigts dans le nez

Lors de la rencontre du 6 Nations féminin Irlande-Écosse, la troisième ligne centre irlandaise Hannah O'Connor a facilement réussi une pénalité de 40 mètres. Chapeau bas !

Oubliez les Sexton, O'Gara ou encore Carbery, et faites place à Hannah O'Connor, la troisième ligne centre de l'équipe féminine d'Irlande ! Car au-delà de son match complet au sein du pack, la joueuse de 32 ans s'est surtout illustrée ce week-end d'une manière assez atypique pour son poste. Remettons les choses dans leur contexte. Pour la dernière journée du 6 Nations féminin, l'Irlande recevait l'Écosse. Et après un bon début de match des visiteuses (essai de Gallagher, 0-5), les Irlandaises obtiennent une pénalité à quarante mètres des perches. Mais à la place d'Enya Breen (buteuse habituelle), c'est bien la numéro 8 O'Connor qui s'avance pour tenter d'ouvrir le compteur de son équipe. Celle-ci s'élance, et réussit sans difficulté cette pénalité.

RESUME VIDEO. Le récital de l'équipe de France féminine qui passe 40 points à l'IrlandeUn énorme coup de chausson qui, au-delà d'être impressionnant, se montrera décisif puisque les Irlandaises s'imposeront sur le fil 15 à 14. Comme quoi, on peut jouer dans le pack et avoir un excellent jeu au pied.