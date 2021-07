VIDEO. 38 degrés, 80 % d’humidité, l'entraînement éreintant de France 7 Féminin

Les joueuses de France 7 Féminin n'ont pas ménagé leurs efforts pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo cet été en suivant un entraînement intensif.

Les joueuses de France 7 Féminin se sont envolées pour le Japon ce samedi. Dans un peu plus de deux semaines, le 29 juillet pour être exact, elles joueront leur premier match du tournoi olympique à 7 face aux Fidji. Après une très bonne coupe du monde en 2018 du côté de San Francisco, les Tricolores veulent décrocher une médaille à Tokyo. En 2016 au Brésil, elles n'avaient atteint que les quarts de finale. Pour se donner toutes les chances de performer dans des conditions inhabituelles au Japon, les Bleues ont suivi un entraînement particulièrement poussé à Marcoussis. En effet, il fera très chaud et très humide sur l'archipel nippon fin juillet. "Nous essayons de réduite au maximum l’écart de température avec Tokyo. Nous avons commencé autour de 35 degrés et 60% d’humidité pour terminer à 38 degrés et 80%, des conditions que nous retrouverons au Japon", explique Anthony Couderc, préparateur physique des Bleues, via le site de la FFR. Rien n'a été laissé au hasard pour aller décrocher une médaille olympique.