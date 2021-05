VIDÉO. 17 essais, 112 points, Waratahs/Hurricanes accouche d'une orgie de rugby

Le match de Super Rugby Trans-Tasman entre les Waratahs et les Hurricanes a débouché sur un score fleuve avec pas moins de 17 essais !

Le Super Rugby est de retour ! Enfin presque puisque les formations sud-africaines ne sont pas invitées dans cette mouture "Trans-Tasman" entre Néo-Zélandais et Australiens. Ce vendredi, les Waratahs et les Hurricanes croisaient le fer lors de cette première journée de compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters en ont eu pour leur argent. Dix-sept essais, 112 points inscrits, voilà un score digne de la NBA. À la pause, les Canes menaient 33 à 24, mais ils n'ont pas levé le pied. L'ancien toulonnais Julian Savea s'est fendu d'un doublé tout comme Proctor. En face, les Tahs, malmenés lors de la version australienne du Super Rugby, n'ont pas abdiqué à l'image de cet essai de 100 mètres à la fin de la partie.