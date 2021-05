Un nul, des matchs serrés, quel bilan pour les Bleus face aux All Blacks au Stade de France ?

Les Bleus affronteront les All Blacks en clôture de la tournée d’automne 2021. C’est donc l’occasion de revenir sur leurs confrontations au Stade de France depuis 20 ans.

XV de France. Les All Blacks au programme des Bleus en novembre 2021 11 novembre 2000 :

C’est le premier match du nouveau siècle, mais c’est aussi le premier face-à-face entre ces deux équipes après la légendaire demi-finale 1999. Cette rencontre se solde sur le score suivant : 39-26. L’ouvreur Andrew Mehrtens assure un 100% au pied et inscrit 29 points. Pour ce qui est des essais, il y en a deux de chaque côté. Les All Blacks marquent deux essais par l’intermédiaire de Cullen puis du feu-follet Doug Howlett, tandis que les Français parviennent à franchir la ligne grâce à Philippe Bernat-Salles et Fabien Pelous.

16 novembre 2002 :

C’est le seul match depuis ces vingt dernières années, qui ne se soldera pas par une défaite de nos Bleus, au Stade de France, face aux All Blacks. Ça n’est pas non plus une victoire, mais plutôt un match nul : deux essais pour chaque équipe : Nicolas Brusque et Olivier Magne pour nos coqs, et Kees Meeuws et Tana Umaga pour les kiwis.

27 novembre 2004 :

C’est la plus lourde défaite que connaît la France, à Saint-Denis, face aux All Blacks. Ces derniers remportent sans difficulté la rencontre et franchissent à cinq reprises l’en-but français. Carter, Collins, Kelleher, Nonu et So'oialo y vont de leur essai. Résultat ? 45 à 6. Humiliant.

18 novembre 2006 :

Après avoir pris une tôle une semaine plus tôt, face aux hommes en noir, à Lyon (3-47), les Bleus ont à cœur de se racheter. Ça ne sera pas suffisant non plus, car les Français perdent, encore. Score final : 11-23. Heymans marque le seul essai tricolore, en début de match et Yachvili enquille deux pénalités. Les Néo-Zélandais, eux, marquent deux fois grâce à Rokocoko et Nonu, et Carter s’occupe des points aux pieds.

9 novembre 2013 :

D’entrée de jeu, Cory Jane manque de marquer le premier essai du match, grâce à un sauvetage de Médard. Mais après un duel de buteur entre Parra et Carter, les équipes se quittent, à la pause, sur un score de parité : 9-9. L’ailier Blacks, Piutau, marque le premier essai du match, après un coup de pied rasant de Ben Smith. Kieran Read marque lui aussi, avant que Dulin ne lui réponde. Il ne reste plus que quelques secondes et les Bleus ont une mêlée a joué dans les 5 mètres néo-zélandais. Mais c’est une occasion manquée, car les Tricolores sont pénalisés. Ils perdent sur le score suivant : 19-26. Frustrant. Ils ne sont pas passés loin d’un match nul.

26 novembre 2016 :

Dès la 5e minute, sur une passe au pied parfaite de Barrett, Savea récupère le ballon avant de transmettre à Dagg, qui s’en va en Terre promise. Ce même Barrett inscrit le deuxième essai de la partie, après une interception et une course de près de 100 mètres. 15 minutes plus tard, les blancs d’un soir marquent un essai en force, sur du pick and go. Et pour finir, après une inspiration géniale de Serin qui joue rapidement une pénalité à 5 m de l’en-but adverse, il adresse une magnifique passe dans le dos pour son coéquipier, Picamoles, qui n’a plus qu’à plonger au sol. Score final : 19-24.

11 novembre 2017 :

Comme à leurs habitudes, les hommes à la fougère frappent en premier, et Dan Coles inscrit le premier essai. Quelques instants plus tard, sur une défense française aux abois, Barrett saute la passe pour Naholo qui aplatit, presque en marchant. Teddy Thomas lui répond dans la foulée, grâce à un joli décalage grand côté. Ça sera le premier et dernier essai français, puisque les Blacks marqueront trois essais supplémentaires par la suite, pour porter le score final à 18-38.

Il faut dire que Saint-Denis ne réussit pas vraiment au Français, quand ils jouent la meilleure équipe du monde, et c’est peu de le dire. Malheureusement, le fait de jouer à domicile ne les avantage pas forcément. Sur sept rencontres, nos Bleus ont perdu à six reprises et on accrochait un nul. Mais impossible n’est pas français ! Et nous ils l'ont déjà prouvé dans l’histoire en démontrant que les statistiques ne sont que des chiffres. Il faudra de nouveaux marquer l’histoire, en battant ces Blacks, lors de la tournée d’automne. Rendez-vous, donc, en novembre.