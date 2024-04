TOP14. VIDEO. Courageux mais indiscipliné, Toulon repart de La Rochelle avec des regrets

Le RCT s’est incliné ce dimanche sur la pelouse du Stade Rochelais, à cause d’une indiscipline qui leur coûte très cher malgré une solide performance.

Les Toulonnais se sont déplacés avec des ambitions au stade Marcel Deflandre ce dimanche, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils repartent de ce déplacement avec des regrets.

Une entame réussie pour le RCT

Dès le début de match, les hommes de Pierre Mignoni ont donné le ton de cette confrontation, avec l’essai de Mathieu Smaili à la deuxième minute.

Une action qui reflète parfaitement le jeu du RCT dans cette rencontre, avec une grosse pression défensive mise sur les porteurs de balle rochelais, en l’occurrence, Louis Penverne.

Le pilier laisse échapper le ballon au moment de l’impact, une munition immédiatement exploitée par les avants toulonnais Mattéo Le Corvec et Jean-Baptiste Gros, qui transmettent le ballon à leur demi de mêlée.

Ben White utilise ce ballon de contre-attaque à merveille avec un coup de pied rasant derrière la défense pour son ailier Setariki Tuicuvu. Ce dernier donne une offrande à Mathieu Smaili, avec une belle passe après contact dans la chute, pour inscrire les premiers points de la soirée.

Ces montées défensives ultra-rapides des rouge et noir vont perturber les Maritimes toute la partie, qui n’arriveront pas vraiment à mettre leur jeu en place, à l’image de l’interception de Jiuta Wainiqolo à la 52e minute.

Une défense des Varois particulièrement vaillante, à l’image du sauvetage de Setariki Tuicuvu et Marius Domon sur Paul Boudehent, avec un contre-ruck décisif pour sauver les Toulonnais juste avant la mi-temps.

La puissance rochelaise

Face à cette défense agressive, les coéquipiers de Will Skelton se sont appuyés sur leur grande force : leur pack.

Avec une mêlée conquérante et des avants toujours aussi redoutables dans les zones de rucks, les doubles vainqueurs de la Champions Cup ont provoqué l’indiscipline du RCT, qui aura reçu trois cartons jaunes dans ce match.

Si on ajoute à cela les trois essais marqués par des joueurs du huit de devant sur des picks and go proches de la ligne d’en-but. Ronan O’Gara sait que la puissance de ses « gros » sera encore un atout majeur de son équipe pour cette fin de saison.

Avec cette défaite (27-17), Toulon repart de son déplacement sans aucun point et chute ainsi à sixième place du classement de Top 14.

Un scénario cruel, surtout qu’à moins de 10 minutes de la fin de cet affrontement, les Varois ont l’opportunité de recoller au score (17-20), avec une pénalité à cinq mètres (en coin) de la ligne d’en-but rochelaise.

Malgré les consignes de Pierre Mignoni, ses joueurs décident de taper en touche, une décision qui ne sera pas récompensée, avec un ballon arraché dans le maul suivant par Will Skelton.

L’essai du troisième ligne Oscar Jegou juste avant le coup de sifflet final rajoute un coup supplémentaire sur la tête de ses adversaires du jour, les privant du bonus défensif.

Avec la victoire de l’USAP sur la pelouse du MHR, les Catalans recollent ainsi à 2 petits points des Toulonnais, pour cette 6e place tant convoitée.

Baptiste Serin et son équipe auront l’occasion de se reprendre avec la réception du LOU, toujours en pleine lutte pour son maintien, lors de leur prochain match de TOP 14.