''Si Tekori m'avait soulevé comme Simba, il m'aurait certainement brisé les côtes'' [VIDEO]

L'arbitre international irlandais JP Doyle a commenté le geste du joueur de Nevers Raisuqe en Pro D2 contre Béziers.

IRRÉEL - Raisuqe propulse l'arbitre dans les airs comme un enfant... il riposte par un rouge [VIDEO]La célébration de joie de Raisuqe a fait le tour de la planète ovale. Pas un acteur du monde du rugby n'a pas vu cette scène inédite à la fin du match de Pro D2 entre Béziers et Nevers. Chacun a son avis sur ce geste du Fidjien et il appartient désormais à la commission de discipline de donner le sien puisque le joueur de l'USON, bien que repentant, a reçu un carton rouge de la part de l'officiel du match. Certains de ses homologues n'auraient pas réagi de la même manière. Le Gallois Nigel Owens a expliqué qu'il aurait pris la chose avec humour. Via un tweet, il avait dit qu'il aurait demandé à être dans Danse avec les Stars avant d'être porté dans les airs de cette façon. Invité à répondre à la même question cette semaine via l'émission de Rugby Pass Offload, l'Irlandais JP Doyle a expliqué qu'il n'aurait pas aimé être à la place de l'arbitre français.

Si Joe Tekori m'avait soulevé comme Simba dans le Roi Lion, il m'aurait certainement brisé les côtes. C'était tout simplement un moment incroyable où tu ne peux pas t'empêcher de rigoler. Parfois en tant qu'arbitre, tu te dis : "heureusement que ça n'est pas arrivé pendant mon match". Tu te régales devant les images mais tu n'as pas envie que ça t'arrive à toi.

Doyle d'évoquer par la suite des moments où des joueurs ont connu des instants de folie comme Raisuqe. Et notamment ce geste de l'ancien clermontois Viktor Kolelishvili qui avait poussé Wayne Barnes lors d'un match de Champions Cup. Il explique ensuite avoir la réputation d'être toujours là au mauvais endroit et de se faire souvent rentrer dedans par des joueurs. Comme ce jour où lors d'un match de Clermont, il avait été "écrasé" par l'ailier tricolore Damian Penaud. "Et la seule chose que j'ai pensé à faire en le relevant, c'est lui demander s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide alors que je cherchais encore mes côtes sur la pelouse."