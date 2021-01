Sam James nous gratifie d'un geste technique à faire pâlir les footballeurs [VIDEO]

Qui a dit que les rugbymen ne savaient pas se servir de leurs pieds ? Outre les grands buteurs qui ont traversé les différentes époques, et d'une précision chirurgicale comme ont pu l'être Wilkinson ou Carter, d'autres ont su nous gratifier de quelques gestes techniques à faire pâlir ton pote footballeur. Lionel Beauxis par exemple le 18 octobre 2009, avait réalisé un contrôle de toute beauté lors de la victoire du Stade Français à Bath sous les yeux ébahis des spectateurs du Recreation Ground. Des gestes techniques audacieux toujours d'actualité, puisque la jeune génération n'est pas en reste, en témoigne le geste incroyable de Sam James vendredi dernier.

Pour le compte de la 6e journée de Premiership, Sale recevait Worcester. Outre la victoire au forceps des Sharks (20-13), un geste a particulièrement attiré notre attention. On joue alors la 17e minute. À la suite d'un dégagement de François Hougaard, demi de mêlée de Worcester, James l'arrière local a fait étalage de toute sa classe, réalisant un semblant de talonnade pour sauver un ballon qui fuyait en touche, avant de tranquillement récupérer la gonfle et amorcer une relance. Une prise de risque non préjudiciable et utile pour le coup. On vous laisse admirer.

This guy has the skills to pay the bills and some more! 🙌🏻@SamJames560 is in a class of his own! pic.twitter.com/l77SVq3OwZ