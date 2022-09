RUGBY. VIDEO. Cet événement improbable ne l'empêche pas de réussir un sublime coup de pied !

L'ailier de North Otago Ben McCarthy lors du match comptant pour le Heartland Championship face à Horowhenua à Oamaru n'a pas été perturbé par un streaker.

Jonny Wilkinson t'apprend à être un buteur de classe mondiale en moins de 10 minLe rugby a connu de nombreux buteurs de grand talent. L'Anglais Jonny Wilkinson en a fait partie tout comme le All Black Dan Carter. Tous vous diront que la préparation est primordiale pour réussir un bon coup de pied. Chacun à sa routine pour loger l'ovale entre les perches. C'est presque même de la superstition tant ils respectent à la lettre chaque phase et chaque mouvement afin de parfaitement frapper le cuir. Mais il arrive parfois que des événements viennent perturber cette préparation millimétrée. Ça peut être les éléments comme le vent ou la pluie. Mais il est beaucoup plus rare qu'un homme tout nu débarque sur le pré devant vous au moment crucial.



C'est pourtant ce qu'a vécu l'ailier de North Otago Ben McCarthy lors du match comptant pour le Heartland Championship face à Horowhenua à Oamaru. "Alors que McCarthy effectuait sa routine de pré-coup de pied et vérifiait les conditions météorologiques, un streaker lui a assuré qu'il faisait beau et chaud", raconte le site néo-zélandais stuff. Loin d'être perturbé par la vision de cette lune en plein jour, McCarthy a parfaitement ajusté son coup de pied, en lui donnant un bel effet, et envoyé le ballon entre les perches. Du bel ouvrage. Et sans doute la transformation la plus WTF de l'année.