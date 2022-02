RUGBY. VIDEO. Un ancien Tricolore débarque à Nafarroa pour donner de précieux conseils

Pour l'émission ''Depuis le début !'', Benoît August a rendu visite au club de Nafarroa. Non pas pour entraîner l'équipe première mais l'équipe 3, pensionnaire de Régionale 3.

Actuel président de l'US Dax, Benoît August s'est prêté au jeu de la série ''Depuis le début !'', diffusée par France 3 sur sa chaîne Youtube. Passé par Dax, le Biarritz Olympique ou encore le Stade Français, l'ancien talonneur international s'est rendu sur une terre qu'il connaît bien, le Pays Basque. Ce dernier est allé à la rencontre de l'US Nafarroa, club né en 2003 des fusions entre l'US Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port) et l'US Baïgorry (Saint-Étienne-de-Baïgorry), qui a créé cette année une équipe 3 et qui évolue en Régionale 3 (l'équivalent de la 3ème-4ème série). Si l'équipe fanion du club est actuellement en Fédérale 1 et que les espoirs fédéraux bataillent eux de leur côté dans une poule relevée, l'équipe 3 réalise une belle saison, deuxième avec 12 victoires pour 2 petites défaites.

RUGBY. VIDEO. La Légende Pierre Villepreux devient entraineur… en 8ème division !

Au moment de se rendre au Pays basque, l'équipe est alors première et invaincue et reçoit Lasseube, autre cador de la poule. Outre la courte victoire, ce reportage nous permet de replonger dans le quotidien du rugby amateur. À consommer sans modération.

Fédérale 1 : le petit poucet Nafarroa bat l'ogre Albi, et c'est incroyable ! [Vidéo]