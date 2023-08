RUGBY. VIDEO. Antoine Dupont : ''On doit monter le curseur !'' des Bleus regonflés avant la Coupe du monde

La série Destins mêlés du XV de France continue avec la semaine de préparation pour le dernier match des Bleus face à l’Australie avant le mondial.



Le XV de France a entamé sa dernière semaine de préparation le 20 août dernier en vue du match au Stade de France face à l'Australie. Un dimanche qui avait commencé par l’annonce de la liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde. Entre déception et soulagement, les Bleus ont ensuite partagé un dernier repas tous ensemble. Preuve une fois de plus la très bonne ambiance qui règne au sein du groupe.



Un instant convivial, même si la déception était présente pour certains éléments comme Baptiste Serin, Brice Dulin ou encore Émilien Gailleton que regrette déjà son coéquipier avec les U20 Louis Bielle-Biarrey : « Il va rester prêt quoi qu’il arrive, mais bon c’est sûr, ça fait bizarre ». Contrairement au Palois, le Bordelais a finalement été conservé par le sélectionneur malgré son âge.



En terres landaises pour un dernier stage, les joueurs ont bien évidemment analysé leur match face aux Fidjiens avec un focus réalisé par Jérôme Garcès sur la discipline et les attitudes des Tricolores dans les rucks. On le sait, la discipline sera primordiale lors de la compétition. Surtout lors des matchs couperets qui pourraient se jouer sur des détails.



Un travail avec l’ancien arbitre indispensable selon Louis Bielle-Biarrey : « Jérôme est très important pour nous. Je pense que l’équipe de France a passé un cap sur la discipline. »



Un stage marqué par les retrouvailles entre les frères Taofifenua, avec le petit frère Sébastien, rappelé par Fabien Galthié suite au forfait de Cyril Baille. Deux frères qui seront finalement sur le banc pour affronter les Wallabies suite à l’annonce de la composition par Raphaël Ibanez.



Dimanche, jour de match face aux Wallabies. Entre les derniers préparatifs, le discours de Fabien Galthié et d’Antoine Dupont pour motiver les troupes, la Marseillaise entonnée par les Bleus au Stade de France et les meilleurs moments de la rencontre. À noter la prise de parole (rare) du pilier rochelais Uini Atonio sur l’intensité à mettre dans les mauls et dans les rucks, et du capitaine Antoine Dupont à la mi-temps : « On doit mettre plus d’intensité et être maître de ce que l’on fait. »



Message bien reçu par les coéquipiers du demi de mêlée qui inscriront 3 essais en seconde période pour s’imposer sur le score de 41 à 17. Un succès encourageant et des moments qui laissent présager d'une coupe du monde mémorable pour les supporters comme pour les Tricolores.