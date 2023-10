RESUME VIDEO. Une belle réaction et des promesses pour le XV de France féminin face à l'Australie

Le XV de France féminin s'est incliné face à l’Australie dans le cadre du WXV ce samedi malgré trois essais d'Émilie Boulard, Elisa Riffonneau et Gabrielle Vernier.

RESUME VIDEO. Un exploit majuscule en guise de revanche pour le XV de France féminin face à la Nouvelle-ZélandeUne semaine après sa très belle victoire sur la Nouvelle-Zélande, le XV de France féminin s'est incliné ce samedi face à l'Australie à Dunedin. Les Bleues ont inscrit trois essais contre quatre pour les Australiennes. "C’est une déception parce qu’on savait à quoi s’attendre et on n’a pas su répondre là où on devait cibler les choses", a commenté David Ortiz via le site de la FFR.

Les Tricolores ont encaissé un essai dès l'entame par Karpani qui ne les a pas mis dans les bonnes dispositions. Néanmoins, elles ont su réagir avant le quart avec une réalisation de Boulard transformée par Bourgeois. Laquelle rajoutera une pénalité avant la pause pour réduire l'écart.

A la pause, l'écart entre les deux équipes n'était que de deux longueurs, Friedrichs ayant trouvé la faille pour l'Australie à la 23e. "On a analysé cette équipe et on a très bien vu la capacité qu’elles avaient à mettre beaucoup de défi, de jeu direct. Elles ont mis à mal les équipes dès qu’elles ont réussi à produire ce jeu très direct."

Si les Tricolores étaient prévenues, elles n'ont cependant pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires du jour. Karpani y est allée de son doublé à la 51e avant une nouvelle pénalité de McKenzie après l'heure de jeu. "Là où on est déçu, c’est qu’on n’a pas mis les ingrédients nécessaires pour venir contrer ce qu’on savait. Quand on est au courant des choses et qu’on n’est pas capable de réagir, c’est ça qui est le plus décevant."

Les Australiennes ont définitivement fait le break lorsque cette même Karpani a franchi la ligne de craie tricolore pour la troisième fois de la rencontre. Elle sera d'ailleurs logiquement élue joueuse du match. "On avait basculé, mais on doit encore apprendre à enchaîner. C’est la leçon qu’on va retirer de ce match", a confié Gaëlle Mignot en référence à la belle victoire sur les Black Ferns la semaine passée.

Néanmoins, les Bleus ont refusé d'abdiquer en fin de partie. Elles ont montré de l'envie et de la détermination pour terminer sur une meilleure note. Alors qu'elles étaient menées 29 à 10, Élisa Riffonneau puis Gabrielle Vernier ont permis au XV de France de réduire l'écart dans les dernières minutes.

Si cette réaction n'a pas permis de l'emporter, elle montre que les Françaises ont des ressources mentales et physiques. Nul doute qu'elles auront envie de montrer un visage plus conquérant la semaine prochaine face au Canada.