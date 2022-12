RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Humilié, le MHR prend une sacrée claque en Champions Cup

Champion de France en titre, le MHR a failli perdre en laissant le bonus offensif aux Ospreys en Champions Cup.

Ce samedi 18 décembre, les joueurs du MHR n’ont pas trépigné de joie après le match. Pour cause, après une victoire héroïque aux London Irish la semaine dernière, les Cistes viennent de perdre face aux Ospreys à domicile. Sur le score de 10 à 21, ils ont même failli laisser le bonus à leurs adversaires gallois. A 5 minutes du terme, ces derniers jouent une mêlée à 5 mètres et forment un maul qui transperce la défense du Montpellier Hérault Rugby. Heureusement pour Anthony Bouthier et ses coéquipiers, l’arbitre indique une obstruction galloise. Au bout du match, ils échappent de peu au pire.

Pourtant, les champions de France en titre n'étaient pas venus les mains dans les poches. Ils étaient armés de Carbonel, Reinach, Mercer, Lam, Bridge, Garbisi et de bien d'autres cadres dans leur XV initial. À l'issue de la rencontre, l'arrière international Anthony Bouthier a réagi. Selon des propos relayés par Rugbyrama, il place le match face à l'USAP comme un ultimatum : "Ce genre de match, ça fait mal. Mais c'est aussi dans ces moments que l'on voit les grandes équipes, qui savent réagir tout de suite. On verra vendredi prochain si nous sommes une grande équipe ou non."

Une défaite historique pour le rugby français

Depuis quelques années, les amateurs de rugby n’ont plus tellement l’habitude d’être surpris par les équipes galloises. L’an dernier, les Gallois n’ont d’ailleurs remporté aucun match en Champions Cup, hormis le forfait de Toulouse face aux Scarlets pour raison Covid. À chaque match joué, les scores larges ont pris l’habitude de s’enchaîner face à des écuries en déficit de compétitivité.

Ainsi, la dernière victoire d’une formation galloise sur une équipe française dans la grande Coupe d’Europe remonte au 19 janvier 2019. C’était il y a presque 4 ans lors d’une confrontation entre les Cardiff Blues et Lyon. C’était la première participation du LOU en Champions Cup. Pour voir un champion de Top 14 perdre contre une équipe galloise dans la compétition majeure européenne, il faut retourner à l’époque H Cup. Il y a 9 ans, le Castres Olympique perdait contre les Ospreys sur le score de 21 à 12.

