RESUME VIDEO. Pour revivre les images du presque-exploit des Français (33 à 30), c'est par ici

Lessivés, les Français n'ont pas trouvé les ressources pour que la balle retombe dans leur camp cette fois-ci. Malgré tout, quel pied ces Bleus, quel pied !

Quel chassé-croisé ! Au bout de 80 minutes haletantes, ce sont donc les Wallabies qui sont venus crucifier les Français, s'adjugeant au passage cette tournée d'été. Tout avait pourtant - à nouveau - bien commencé pour les Bleus, qui ouvraient le score par le pied de Jaminet avant de profiter de l'expulsion définitive de Marika Koroibete pour envoyer Baptiste Couilloud derrière la ligne en suivant (0 à 10). Mais toujours aussi entreprenants et presque parfois téméraires, les Tricolores se sont ensuite laissés surprendre coup sur coup par McDermott (après un franchissement de Hooper) puis une interception de Lolesio, alors que le coup paraissait gagnant si la passe de Couilloud atterrissait dans des mains françaises.

VIDEO. Marika Koroibete exclu après son plaquage dangereux sur Anthony Jelonch

En cinq minutes, les Wallabies venaient d'inverser la tendance et de repasser devant (14 à 13). Sous une énorme pression, ils montraient là qu'ils avaient tout de même certaines ressources pour poser des soucis aux jeunes bleus et pourquoi pas s'imposer. Mais les Français, animés par cet état d'esprit si entraînant, répondaient peu de temps après par un dunk de Woki au-dessus des têtes australiennes. A la pause, malgré un essai fantastique refusé à Thomas après un déboulé de Jaminet pour un en-avant au départ de l'action, les Bleus collaient au score (20 à 20).

Malgré tout, avec le recul, c'est peut-être là que les ouailles de Fabien Galthié auraient dû faire la différence. Car la deuxième période, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, ne fut pas à l'avantage des visiteurs. Malgré une initiative de Couilloud, un exploit de Thomas et un relais parfait de Hastoy, l'essai du bout du monde de Barassi n'était que l'une des rares offensives dangereuses des Bleus après les citrons. Plus disciplinés, détenteurs du ballon, les Gold and Green marquaient par Tupou en force (52ème), et si leur jeu était moins léché que celui de leurs invités, seul le tableau d'affichage compte au final.

VIDEO. Au terme d'un relais de 90 mètres, Barassi inscrit le remake de l'essai du bout du monde !

Et à ce jeu-là, ce sont finalement eux qui ont été les plus forts pour la seconde fois en 10 jours. Lolesio et Jaminet se répondaient au pied, mais la dernière opportunité française, trop lointaine et pas gage de victoire, se concluait par une touche et un ballon enterré. Résultat, défaite 33 à 30. Non, les Bleus ne remporteront pas leur première série de Tests en Australie depuis près de 50 ans cette fois-ci. Mais oui, oh que oui, ils nous ont fait vibré durant cette première partie de l'été !