RESUME VIDEO. Ménager avait sonné la charge mais l'Angleterre, c'est vraiment trop solide !

Ce samedi, l'Angleterre a remporté le Tournoi des 6 Nations féminin, Grand Chelem à la clé, en dominant l'équipe de France. Ménager et Deshayes ont marqué.

Jacquet, l'arbitrage, les mauls anglais, la touche bleue, ce Crunch au goût amer vu par TwitterLes Bleues pourront nourrir de gros regrets et devront retenir les leçons de ce match en vue de la Coupe du monde. Cet automne, la France retrouvera l'Angleterre dès la phase de poules. Et pour l'heure, ce sont bien les Anglaises qui sont favorites pour le titre. Pourtant, les Tricolores ont été les premières à marquer par Romane Ménager après une très bonne entame où elles ont investi le camp adverse. La course de la 3e ligne était parfaite et la défense n'a rien pu faire. Surprises, les Red Roses ont peu à peu mis la main sur la rencontre. Poussant les Françaises à la faute et récoltant des pénalités qu'elles ont immédiatement transformé en essai sur des ballons portés. Bern (11e), Ward (16e) puis une fois de plus de Bern (25e) ont fait grimper le score en faveur de l'Angleterre et fait craindre le pire pour la France.





MERCI 🅑🅐🅨🅞🅝🅝🅔 !

Vous avec été extraordinaires du début à la fin du match !

Un seul mot : 𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰 ! ❤️🇫🇷#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/3Rr5SlNqYf — France Rugby (@FranceRugby) April 30, 2022

Après ce premier essai plein d'espoir, les Françaises ont été incapables de trouver la solution. La faute, en grande partie, à une conquête défaillante, particulièrement en touche. Et lorsque les Bleues ont eu le ballon, elles ont trop souvent tapé dedant au grand désespoir des supporters. Erreur stratégique ? Certains pourront le penser. D'autant que lorsque les Tricolores ont porté le cuir et ont enchaîné les passes, elles ont mis en difficulté le rideau anglais. C'est d'ailleurs comme ça que l'essai d'Annaëlle Deshayes est arrivé à la 66e. Il était cependant trop tard pour revenir dans un match qu'elles n'auront finalement jamais eu en main. À l'inverse, les Anglaises, tout en maîtrise, remportent logiquement le Tournoi et sont plus que jamais favorites pour le titre mondial.