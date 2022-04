Jacquet, l'arbitrage, les mauls anglais, la touche bleue, ce Crunch au goût amer vu par Twitter

Ce samedi, l'équipe de France de rugby affrontait l'Angleterre dans le cadre de la 5e journée du Tournoi des 6 Nations. Les Bleues ont laissé filer le Grand Chelem.

🔥😱 L'ambiance monte à 𝐁𝐚𝐲𝐨𝐧𝐧𝐞 ! On compte sur vous pour faire un maximum de bruit pour les Bleues ! #FRAANG #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/F6ZxyJ9p6o — France Rugby (@FranceRugby) April 30, 2022

Je le sens !

C'est aujourd'hui ! Le grand jour ! Le Grand Chelem 🏆

Allez les Bleues 🇨🇵

Tous derrière vous#FRAANG #FRAvENG April 30, 2022

🏉 Dans un stade Jean Dauger à guichet fermé, les Bleus reçoivent l'Angleterre pour ce #Crunch. Un Grand Chelem tend les bras à l'Equipe de France en cas de victoire ! 🇫🇷 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Suivez le match en direct : https://t.co/48ZcDZpbtd#TikTokW6N #FRAANG pic.twitter.com/xVsUihH9B8 — francetvsport (@francetvsport) April 30, 2022

Quelle entame

Et la très belle course de Ménager 🤩🤩#FRAANG #FRAvENG — Lerourou / Allez les Bleues 🇨🇵 (@Lerourou1) April 30, 2022

Il faudrait être fou pour ne pas voir en Chloé Jacquet la future très grande star du rugby féminin ! Quelle joueuse et quel début de match ... #TikTokW6N #6Nations #FRAANG — Rémy Mességué (@RemyMessegue) April 30, 2022

Voir l'Angleterre encaisser un essai face à la France en tournois des #6nations, c'est toujours un plaisir ! 😀 #FRAANG #XVdeFrance — Jocelyn Moncomble (@JMoncomble) April 30, 2022

Le rosbif n’est pas tendre 🥰 #FRAANG — Raymond Keruzoré 🌟🌟 ## Noel Ze Great ⚡️⚡️ (@Supertraderone) April 30, 2022

Les touches nous coûtent très cher en ce début de match, espèrons qu'on règle la mire rapidement dans ce secteur #FRAANG — Reqwert (@reqwert) April 30, 2022

Il y a 50 arrêts à ce maul mais soit

On le sait qu'elles sont meilleures sur ce secteur, ca va être compliqué face à ça #FRAANG — Lerourou / Allez les Bleues 🇨🇵 (@Lerourou1) April 30, 2022

Par contre faut continuer à être agressif en défense aussi non on va se faire bouffer #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

La sodomie arbitrale qui commence déjà, deux en avant, sa plonge sur les rucks, elles ecroulent leurs mauls qu'elles tournent toutes seules, ça commence bien, encore des arbitres english... #FRAANG — Rated H for Honest (@WrestleTime) April 30, 2022

Elles prennent même pas les points mdr elles vont démonter la France avec des maules #FRAANG — néo🐶 (@ramananarivo10) April 30, 2022

Je pensais que notre jeu n'était pas fou depuis le début du Tournoi mais les Anglaises c'est encore plus horrible

Pire que les Irlandais chez les hommes#FRAANG #FRAvENG — Lerourou / Allez les Bleues 🇨🇵 (@Lerourou1) April 30, 2022

Les françaises elles vont prendre un atelier maul toute l'après-midi #FRAANG — ML (@mick_tou) April 30, 2022

Putain mais stop les fautes bordel !! #FRAANG — 🏴‍☠️⚜️🇨🇷 (@Manu0402_) April 30, 2022

Si les françaises continuent à faire des fautes idiotes alors on va se faire bouffer. Elles ont largement de quoi les battre mais jouez intelligemment #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

Vla qu'elle siffle un en avant contre l'Anglaise parce que le ballon rebondi sur la tête. Je croyais qu'il y avait pas en avant avec la tête. Ca a changé ? — greub🐑 (@greub1) April 30, 2022

CHLOÉ JACQUET MAIS QUEL PIED! #FRAANG — ze ɢabriel (@gpmlgn) April 30, 2022

L'anglaise a pas d'appuis mais c'est pas grave... #FRAANG — Reqwert (@reqwert) April 30, 2022

C'est moche et on va prendre une branlée #FRAANG — ML (@mick_tou) April 30, 2022

Je sens que je vais pas regarder jusqu'au bout. Trop de fautes et voir des Anglaises mettre 10 essais sur maul, c'est pas mon kif. — greub🐑 (@greub1) April 30, 2022

Je n’aime pas écrire des choses pareilles mais je n’ai jamais vraiment trouvé Mme. Davidson au niveau sur des matches de ce niveau et cette intensité ... Pour moi Joy Neuville est au-dessus mais elle est à la touche cet après-midi ... #FRAANG #6Nations — Rémy Mességué (@RemyMessegue) April 30, 2022

Le rugby féminin aura t’il droit un jour à un arbitrage à sa hauteur ? Les Anglaises sont au dessus, mais si tu peux pas défendre, pas gratter, ça se passe comment ? Et en face ça met les mains une seconde et c’est récompensé même si ça fini avec les 4 appuis au sol ? #FRAANG — Justine Saint-Sevin (@JustineStSevin) April 30, 2022

29e, l'arbitre siffle la première pénalité contre les Anglaises. — greub🐑 (@greub1) April 30, 2022

Forlani prise en l'air sur la touche, RAS#FRAANG — Screech63 💉💉 (@Screech631) April 30, 2022

Coup de poing, maul dynamique écroulé, talonnage à la main dans les rucks et l arbitrage anglo-saxon. Masculin ou feminin on se fait tjrs enflé #FRAANG — J. (@jon4s_inside) April 30, 2022

Ces touches nous coûtent très cher... #FRAANG — Reqwert (@reqwert) April 30, 2022

Ah merde fallait marquer là les Bleues ! #FRAANG pic.twitter.com/Tsbcz9o2ln — Tuco Pacifico (@TucoPacifico911) April 30, 2022

1re mi-temps qui donne envie de gerber. On est trop tendues et on n'ose pas jouer

Les anglaises ne montrent absolument rien et attendent juste nos erreurs

Il suffit de se montrer un peu plus précis et on va gagner ce match

Allez les Bleues 🇨🇵 🇨🇵 🇨🇵 #FRAANG #FRAvENG — Lerourou / Allez les Bleues 🇨🇵 (@Lerourou1) April 30, 2022

Va falloir régler le problème en touche et assurer les passes pour espérer en seconde période.#FRAANG — Screech63 💉💉 (@Screech631) April 30, 2022

si on veut gagner, il va falloir déporter notre jeu sur un jeu de passes #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

En avant volontaire c'est jaune ça !!!#FRAANG — Reqwert (@reqwert) April 30, 2022

Voila quand joue en vitesse et avec des passes, on les met à mal #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

Sansus en fait trop #FRAANG — Phil "El_Presidente" (@PhilPresidente) April 30, 2022

#FRAANG



J'ai rarement vu une charnière aussi mauvaise, arrêtez avec vos coups de pieds inutiles...Se débarrasser du ballon, alors qu'on voit qu'au niveau de la vitesse les anglaises sont en difficultés.



Pour le moment elle remporte la rencontre avec le 8. — Alexandre REJA-BRET (@BretReja) April 30, 2022

La touche ça ne marche pas… qu’est ce qu’elles font ? Elles repartent en touche 😭😂 alors qu’il manque une 3/4 anglaise ! Nan sah c’est trop #FRAANG — КЦ АКАБ 🇭🇷🇫🇷 (@TRN_AKAB) April 30, 2022

Mais arrêtez de redonner ce putain de ballon au pied ! 😱🤬#FRAANG — Screech63 💉💉 (@Screech631) April 30, 2022

Bien sûr que y a en avant volontaire et en plus on va prendre un jaune 😅 #FRAANG — 🏴‍☠️⚜️🇨🇷 (@Manu0402_) April 30, 2022

#FRAANG



Je ne vois pas comment les Anglaises peuvent perdre la Coupe du Monde en fin d'année, elles sont largement au dessus de toutes les autres.



Il n'y'a pas photo. — Alexandre REJA-BRET (@BretReja) April 30, 2022

#FRAANG Bon ben c'est pas encore cette année qu'on battra les Anglaises — Jeff (@jf33127) April 30, 2022

il y a pas de soutient, boulard aurait peut être du temporiser vers la fin mais on peut pas lui en vouloir c'est de l'expérience qu'elle va acquérir #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

Même Jean Abeilhou n'a plus l'air d'y croire. C'est dire si la situation est désespérée #FRAANG — NicolasStival (@NicolasStival) April 30, 2022

Bon, le match est perdu, le Grand Slam itou, mais, bordel, l’élégance gestuelle et la classe d’Émilie Boulard, c’est quelque chose.#FRAANG — Sean Thornton | Trooper Thorn (@QuietQuietSean) April 30, 2022

C’est le moment de faire entrer Antoinette Dupont ! #FRAANG — Mathieu Dabadie (@MathieuDabadie) April 30, 2022

Par contre va falloir parler du coaching français absent #FRAvENG #FRAANG — T Bone (@TBone80119376) April 30, 2022

Allez plus que 12 points à récupérer #FRAANG — Lerourou / Allez les Bleues 🇨🇵 (@Lerourou1) April 30, 2022

Personne pour dire aux bleues qu’il reste 6 minutes et jouer au pied ça sert à rien? #FRAANG — Geeum (@Geeum) April 30, 2022