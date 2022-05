RESUME. La Rochelle rejoint Toulouse et écarte le MHR de la course aux demies

À l’image de leur fin de saison canon, La Rochelle a confirmé son statut en s’imposant face à Montpellier.

Si le MHR a été clinique à plusieurs reprises à l’image des essais de Reilhac et Mercer, c’est bien la domination maritime qui a donné le mot de la fin. Du côté de Marcel Deflandre, ce samedi 7, mais à rappeler les Rochelais à leurs bons souvenirs. Sur la même lancée que la saison précédente en Coupe d’Europe, ils rejoignent les demi-finales de la compétition. Dans le jeu, les coéquipiers de Levani Botia ont dominé les débats. Les Cistes n’ont pourtant pas démérités et ont été loin de paraître dépasser par les évènements. Pour L’Équipe, l’international français Gregory Alldritt s’ests exprimé à l’issue de la rencontre. Il déclare : “Notre stratégie était très bonne, on a bien bossé cette semaine. Après, il y a des fois où on ne le respecte pas ce plan de jeu et ça se voit. En deuxième partie de première période, on a de bonnes occasions, mais on essaye de faire la passe de trop, d'aller marquer un peu trop vite, et on se gâche un peu les occasions.” VIDEO. Top 14. La Rochelle n'avait pas fait dans la dentelle lors de sa dernière victoire à Toulouse

Du côté des vaincus, c’est le manager Philippe Saint-André qui s’est exprimé pour parler de la performance des siens. Encore une fois, les Héraultais n’ont pas semblé loin du niveau exigé. Ce manque de justesse, l’entraîneur l’explique par la continuité et le manque de repos des siens. Il confesse cette perception ainsi : “On était à la douzième semaine d'affilée avec un match... Maintenant, 80% de mon effectif sera en vacances pendant une semaine, on a besoin de se régénérer[...]. Il y a de la déception, mais on va profiter de cette semaine pour se régénérer et remettre d'aplomb nos blessés.”

Résumé vidéo disponible en cliquant ici.