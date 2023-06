RESUME VIDEO. 7e titre de rang pour les Crusaders, regrets éternels pour les Chiefs !

Les Crusaders ont remporté un septième titre consécutif à la faveur de leur victoire 25-20 sur les Chiefs lors de la finale du Super Rugby Pacific ce samedi.

Les Crusaders ont remporté un septième titre consécutif à la faveur de leur victoire 25-20 sur les Chiefs lors de la finale du Super Rugby Pacific ce samedi. La fin rêvée pour Scott Robertson, qui deviendra le sélectionneur des All Blacks après la Coupe du monde de rugby. Une finale palpitante entre les deux meilleures formations de la saison. Mais les Chiefs ont laissé passer l'occasion de remporter un troisième titre. La faute à une indiscipline qui les a empêchés de faire la différence. Trois cartons jaunes contre les Crusaders pour Anton Lienert-Brown, Luke Jacobson et Cane, c'est beaucoup trop. Cependant, ils auraient très bien pu l'emporter.



Damian Mckenzie regrettera sans doute longtemps d'avoir été hors-jeu sur une touche alors que Narawa était entré en Terre promise. Car juste derrière, les coéquipiers de Mo'unga ont marqué en force après avoir récolté une pénalité. Le coup semblait parfait avec ce ballon envoyé au-delà des 15 mètres. L'ouvreur avait anticipé (trop) et déchiré le premier rideau. Cet essai aurait permis aux Chiefs de faire un break alors qu'ils menaient alors 20 à 15. Emoni Narawa ayant répondu juste après les citrons à l'essai de Leicester Fainga'anuku inscrit à la 36e.



C'est finalement Taylor qui a inscrit un doublé à la 72e juste après la faute de Sam Cane, exclu temporairement au moment de la partie. Mais les Chiefs ont refusé d'abdiquer face à des Crusaders loin d'être dominateurs. Mckenzie a eu une dernière chance de faire passer les siens devant à plus de 50 mètres. Si l'ouvreur a parfaitement visé entre les perches, il a lui manqué une poignée de mètres pour faire passer l'ovale au-dessus de la barre transversale. On jouait alors la 76ᵉ et la rencontre avait été très intense. Lors d'un dernier effort collectif, les locaux ont tenté de remonter le terrain mais la défense adversaire a contenu tous leurs assauts.



14e titre pour les Crusaders, le 7e depuis 2017. "Je n'arrive pas à sortir de ma tête le fait que des garçons partent et combien cela signifie pour eux. C'est spécial. Tous les garçons qui partaient ont vraiment répondu présent", a confié le talonneur Taylor après la rencontre. En effet, Fainga'anuku ira notamment à Toulon tandis que Sam Whitelock a signé à Pau. Du côté des Chiefs, les Brodie Retallick et Brad Weber sont aussi sur le départ. Le premier jouera au Japon alors que le demi de mêlée sera Parisien dans quelques semaines.